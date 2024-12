"POKUŠAJ EVROMAJDANA SVAKI PUT" Brnabić: Ovo što Tepićeva priča za dokazni materijal, a Šolakovi mediji prenose je laž

PO isprobanom receptu, sprega Marinika Tepić – Šolakovi mediji ponovo jaše kako bi podigli tenzije u društvu, saopštila je predsednica parlamenta Ana Brnabić.

- Marinika Tepić slaže da je dokazni materijal bačen na neku deponiju. Bez obzira na demanti, bez ikakve provere (jer kada bi proverili znali bi da je laž), Šolakovi „profesionalni“ mediji odmah to preuzimaju i guraju kao najvažniju vest, veliko otkriće. Razlog je sasvim jasan: ljudi ne podržavaju nasilje i oni to znaju. Zato moraju dodatno da „zakuvaju“ atmosferu da bi izazvali veće sukobe. Još jednom – ovo što Tepić priča za dokazni materijal, a Šolakovi mediji prenose je: LAŽ. Glupa, besmislena, providna i idiotska. Kao i mnoge do sada, a što je njima potpuno nebitno. Njihov jedini cilj već godinama je da makar na neko vreme, ali permanentno, stvore neku vrstu vanredne situacije u Srbiji – osećaj uznemirenja, panike, zbunjenosti, da pobude sumnje. To je onda poziv za najekstremniji sloj društva na akciju. Pokušaj Evromajdana svaki put. Ovakvo širenje panike nadležne institucije bi trebalo da procesuiraju, a ako se plaše Šolaka i bivšeg DOS-a, onda makar da ih upozore da je to što rade krivično delo. Do tada, svi mi ostali, koji želimo normalnu i pristojnu Srbiju, stabilnu Srbiju, jake institucije i vladavinu prava – svi mi ostali moramo da se oglasimo i branimo istinu - objavila je Brnabićeva na mreži Iks i poručila da "njihove laži neće proći".

Predsednica Skupštine ja zaključila da "njihova mržnja i njihovo nasilje nemaju podršku Srbije".

