RISTIĆ ODRŽAO VAŽAN SASTANAK: Kontinuirana saradnja Ministarstva i Misije OEBS na unapređenju javnog informisanja

MINISTAR informisanja i telekomunikacija g. Dejan Ristić održao je redovni konsultativni sastanak sa šefom Misije OEBS u Republici Srbiji Njegovom ekselencijom ambasadorom g. Janom Bratuom.

foto: printskrin/ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Sagovornici su razmatrali teme od posebnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Ministar g. Ristić posebno je istakao to da su ove godine po prvi put od uspostavljanje zakonske obaveze (2015), zahvaljujući posvećenom i kontinuiranom radu Ministarstva, sve lokalne samouprave sprovele javne konkurse za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja i edukaciju novinara.

Govoreći o predstojećim aktivnostima Ministarstva, g. Ristić je to da je budžetom za narednu godinu, u odnosu na ovogodišnjih rekordnih 337 miliona RSD, izdvojeno dodatnih 180 miliona RSD za potrebe sprovođenja javnih konkursa za pružanje podrške proizvodnji medijskih sadržaja i usavršavanje medijskih poslenika koje svake godine sprovodi Ministarstvo. Ovim uvećanjem od čak 60% iznos opredeljenih sredstava će premašiti cifru od pola milijarde dinara.

Ministar je ukazao i na to da je pitanje bezbednosti novinara visoko na listi prioriteta Ministarstva, kao i to da je broj slučajeva ometanja rada ili ugrožavanja bezbednosti novinara od 1. januara 2024. godine do danas umanjen za oko 25% u odnosu na isti period prethodne godine.

Razgovarajući o mogućnostima za dalje unapređenje oblasti javnog informisanja, ministar je naglasio da je ova oblast izuzetno dinamična i da je trenutno u Republici Srbiji postoji i deluje oko 2.200 medija, 76 novinarskih udruženja, 3 (samo)regulatorna tela, tri sindikalne organizacije sa nacionalnom pokrivenošću, kao i čitav niz drugih partnera unutar medijske zajednice.

Ministarstvo je od početka mandata otpočelo sa sprovođenjem intenzivnog, sadržajnog i konstruktivnog dijaloga sa svim zainteresovanim partnerima u okviru veoma brojne medijske zajednice. ,,Ministarstvo sistemski i sveobuhvatno pristupa pitanju unapređenja oblasti javnog informisanja. Opredeljeni smo da kroz otvoren i participativan dijalog sa svim zainteresovanim partnerima na medijskoj sceni radimo na uspostavljanju i promociji kulture dijaloga, kao i na unapređenju legislativnog okvira. Od početka mandata, zajedničkim radom Ministarstva i brojnih partnera, postignuto je više rezultata koji će dati snažan impuls dodatnom unapređenju ove važne društvene oblasti“, rekao je ministar.

Ministar je ambasadora g. Bratua upoznao i time da je Ministarstvo uspostavilo i da održava redovnu komunikaciju sa svim sindikalnim organizacijama u oblasti javnog informisanja sa nacionalnom pokrivenošću kako bi dalo snažan doprinos unapređenju radno–pravnog i materijalnog položaja medijskih poslenika..

Razgovarajući o pitanju daljeg unapređenja legislativnog okvira, ministar je istakao da će u narednom periodu jedan od prioriteta biti finalizacija izmena i dopuna prethodne godine usvojenih medijskih zakona, kao i donošenje novog Zakona o javnim medijskim servisima.

Ambasador Bratu ocenio je da su u prethodnom periodu kroz realizaciju konkretnih aktivnosti u oblasti javnog informisanja učinjeni pozitivni koraci te je pozdravio aktivnosti Ministarstva. Šef Misije OEBS-a je ukazao na značaj konsultativnog i inkluzivnog procesa u nastavku napora na sprovođenju Strategije za reformu medija i pratećeg Akcionog plana sa ciljem pune primene zakonske regulative.

Sagovornici su konstatovali da je inkluzivnost, participativnost i transparentnost u procesu donošenja i sprovođenja propisa od izuzetne važnosti te da sa tom dobrom praksom treba nastaviti.

Dosadašnja saradnja Ministarstva i Misije OEBS ocenjena je pozitivno te su ukazane mogućnosti za njen dalji razvoj.