IZVEŠTAJI O SKLONIŠTIMA SU PORAŽAVAJUĆI: Vučić - Moraćemo u najkraćem roku da uradimo velike stvari

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Pink i o problemu sa javnim skloništima.

Foto: EPA

- Kako sam dobio iz naših javnih preduzeća ali i sveukupno izveštaje naše vojske vezano za skloništa i za to koliko bismo mogli da u svakom trenutku imamo u skloništima koja mogu da prihvate i nuklearni i atomski udar su poražavajuće. Moraćemo u najkraćem mogućem roku da radimo velike stvari. To je 2012, ja mislim 2011. ili početak 2012. su prekinuli svako ulaganje i dotacije iz budžeta preduzeću, od tada su oni u velikom problemu, a su oni u velikom problemu a mi do ovakve situacije, nije nam ni na pamet palo, što je takođe greška, Sistemski sada moramo da ispravljamo.