SAD NE NOSE SLIKE, ALI KIDAJU MIKROFONE : Maja Gojković osudila ponašanje poslanika opozicije u srpskom parlamentu

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković najoštrije je osudila ponašanje poslanika opozicije tokom zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Pokrajinska vlada

- Danas je jedan od najvažnijih datuma u istoriji Srbije, koji mi, u AP Vojvodini, sa pažnjom obeležavamo. Danas su Pokrajinska vlada Vojvodine i Grad Novi Sad položili vence na Trgu slobode, i posebno smo obeležili 106 godina od Velike skupštine na kojoj je doneta odluka o prisajedinjenju Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji, čime je ostvarena vekovna težnja Srba i slovenskih naroda - rekla je predsednica Gojković.

Istakla je da su istovremeno, bez ikakvog poštovanja Parlamenta Republike Srbije i građana Srbije - poslanici opozicije danas pokazali šta misle o Srbiji.

- Po starom receptu, koji su pokazali još 2000. godine, Đilasovi poslanici i ekipa koja ih sledi, uništavali su imovinu građana Srbije, napadali predsednika Vlade i ministre, i pokazali svoje nevaspitanje i bezidejnost. I to je to, to su oni - naglasila je predsednica Pokrajinske vlade.

Gojković je dodala da opozicioni poslanici danas nisu nosili kući umetničke slike kao 5. oktobra 2000. godine, ali su pokidali mikrofone, oštetili tablu za vođenje sednice...

- Sa druge strane je pristojna Srbija, predvođena predsednikom Vučićem, vrednim ljudima, koji žele da naša država radi, da bude poželjno mesto za život, da ljudi imaju veće plate i penzije, da imamo lepše bolnice i škole. Da Srbija bude zemlja napretka, ali i da čuvamo tradiciju i vrednosti na kojima smo odrastali, i jedino tako Srbija neće stati - poručila je Maja Gojković.