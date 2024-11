ŠEŠELJ O PROPALOM ATENTATU NA NJEGA: Još nisam rasvetlio ko stoji iza naredbe

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da još nije do kraja rasvetlio ko stoji iza naredbe da bude ubijen 2002. godine.

Foto: V. Danilov

- To mi nije otkrio ni Sretko Kalinić koji je pisao knjigu o tome jer su njemu nudili ogromne pare da me ubije. To još nisam saznao, a saznaću ako mi Bog da zdravlja - rekao je Šešelj za Informer TV.

Lider radikala je ranije ispričao da mu je Kalinić dva puta spasio život.

- Prvi put mi je spasio život kada su Zemunci odlučili da me likvidiraju i njemu poverili taj posao i on odbio. A drugi put kada je na obali Dunava blizu hotela "Jugoslavija" sreo Todora Gajdaševića koji je poslat iz Crne Gore da me ubije. On to nije znao, imao je neke druge račune sa Todorom i čim ga je video pucao je u njega i tako mi je spasio život - rekao je Šešelj.