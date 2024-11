KOMEMORACIJA DRAGANU MARKOVIĆU PALMI Vučić: Hvala mu beskrajno što nam je pokazao kako i koliko se voli Srbija (VIDEO)

U SKUPŠTINI Srbije održana je komemoracija povodom smrti lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, a kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Zoran Jovanovic

Predsednik Vučić obratio se prisutnima.

- Došao sam da kao predsednik Republike odam počast i poštovanje ne samo drugu, nego čoveku koji je obeležio više decenija u srpskom javnom životu i politici i koji je ostavio neizbrisiv trag. Svi mi imamo fizički i ovozemaljski kraj, za neke je to sveukupni kraj, za Dragana Markovića to svakako nije. Više od 30 godina poznajem Dragana Markovića. Kod političara, posebno kada se kao druže, nema velike ljubavi, najčešće ni previše poštovanja. Interesi. Imao sam čast da upoznam porodicu Marković, Dragan i njegova supruga su pre mnogo godina ušli u moju kuću i ja sam tada upoznao jednu divnu porodicu, ljude koji znaju šta je tradicija. Sećam se koliko su se njihovim poklonima obradovali tada mali Danilo i Milica. Čak i kada bismo se posle toga razlikovali u bilo kakvom viđenju, nikada nismo težu reč razmenili. Upravo zbog toga što je to srpsko tradicionalno prijateljstvo i poštovanje postojalo. Sa druge strane, ono što je važnije, osim tog ličnog dela, gde je bio dobar i posvećen drug i neću moći da zaboravim bezbroj gostovanja na njegovoj televiziji i gostoljublje kom smo svi bili izloženi, čak i kada bismo se mi gosti međusobno svađali, on je uvek bio najbolji mogući domaćin i vodio računa o svima. Mnogo važnije od svega toga je ono što je on mnogo bolje razumeo od svih drugih, a to je bilo pitanje potreba srpske države i uvek je bio na strani svoje države. Srećom, razmenio sam prijatne i lepe poruke pre nekoliko dana sa njim. Otišao je kod Siniše da se bori za Jagodinu, Siniša me je pozvao, ja sam rekao da se delimično uvaži zahtev - ne može baš sve kako Palma hoće, uvek je tražio više. Siniša nije stigao ni da prenese, a stigla je vest da je Palma preminuo. Jagodina je postala prepoznatljiva po njemu, ali taj trend da brinete o ljudima iz mesta u kome živite, ali i da ste uvek na strani Srbije, posebno kada je teško. Dragan je uvek bio tu. Hvala mu beskrajno na tome što nam je ukazao kako se poštuje porodica, ali i što nam je pokazao kako i koliko se voli naša i jedina Srbija - istakao je Vučić.

Komemoraciji u holu Skupštine prisustvovali su i premijer Srbije Miloš Vučević, ministar unutrašnjih poslova i predsednik SPS-a Ivica Dačić, ministri u Vladi Slavica Đukić Dejanović, Bratislav Gašić, Đorđe Milićević, Siniša Mali, Nemanja Starović, Darko Glišić, Milica Đurđević Stamenkovski i drugi.

Sednica počela minutom ćutanja

Sednica Skupštine Srbije počela je danas minutom ćutanja za Palmu. Zbog komemoracije bila je proglašena jednočasovna pauza.

Dragan Marković Palma biće sahranjen u utorak, 26. novembra, na groblju u Končarevu, svom rodnom selu. U Jagodini je zbog smrti Markovića proglašena trodnevna žalost.