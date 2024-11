VUČIĆ JASNO NA BI-BI-SIJU: Zašto je vaša zemlja bombardovala Srbiju 1999. i to ilegalno? (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je u intervjuu na Bi-Bi-Siju o Kosovu i Metohiji o tome kako je Pandorina kutija otvorena još 1999. godine.

- Nikada nismo priznali Kosovo. To nikada nije rečeno, to nikada nije zapisano. Normalizacija znači da živimo u miru, stabilnosti, da imamo slobodan protok robe, kapitala, ljudi, usluga, da razvijamo naše ekonomije, da počnemo da razgovaramo o različitim pitanjima i pokušamo da ih rešimo. Kako možete živeti u miru i stabilnosti? Reći ću vam. Ovo je više pitanje za one ljude koji su zapravo otvorili Pandorinu kutiju. Kada dođete u ovu zemlju, kada kažete našem narodu ovde u Srbiji, u redu, da li podržavate teritorijalni integritet Ukrajine? Oni će reći, da, podržavamo. A onda, kada dođete iz Londona ili iz Vašingtona, Berlina, Brisela, kažete, pa, moramo zaštititi Povelju UN, teritorijalni integritet Ukrajine. Znate šta ljudi ovde kažu? Idite do đavola, jer da, to je ono što mi radimo. Ali šta je sa teritorijalnim integritetom Srbije? Govorite o Povelji UN. Zašto ste prekršili Povelju UN? Sada vas pitam. Zašto je vaša zemlja bombardovala? - rekao je Vučić i naglasio:



Vučić je potom upitao voditelja da li ima neke druge argumente bolje od većine zemalja EU koje su već priznale nezavisnost Kosova?

- Pitam vas, da li ste prekršili ili je tzv. Zapadna zajednica prekršila međunarodno javno pravo kada su počeli bombardovanje Srbije ili ne? Siguran sam da je to pitanje koje još uvek postavljate liderima u Sjedinjenim Državama i Evropi. Da li su prekršili međunarodno javno pravo i Povelju UN prepoznavanjem nezavisnosti Kosova, iako je još uvek na snazi, pa čak i danas imamo na snazi Rezoluciju 1244, koja govori o teritorijalnom integritetu Srbije? - upitao je Vučić.

