TUČOM I PSOVKAMA PONIZILI SU ŽRTVE: Petnaestominutna akcija opozicije u znak sećanja na stradale u Novom Sadu juče prerasla u haos

PETNAESTOMINUTNA akcija "Zastani Srbijo", na koju je deo prozapadne opozicije pozvao juče građane, u periodu od 11.52 do 12.07, kako bi odali počast stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pretvorila se u haos i tuču čime su brutalno ponižene žrtve. Tenzije zbog blokade saobraćaja u Beogradu dodatno je pojačao sneg koji je počeo da pada, te su na nekoliko lokacija izbili ozbiljni incidenti.

Deo opozicionih aktivista blokirao je Takovsku ulicu ispred zgrade RTS, što je izazvalo gnev mnogih Beograđana koji su izlazili iz automobila i svađali se sa organizatorima skupa. Bilo je guranja, psovki, a u jednom trenutku radio je i biber sprej. Tu je bio i Đorđe Miketić iz inicijative "Most ostaje" koji je tražio da javni servis prekine program na 15 minuta. Pokušavali su da provale u zgradu.

Milić: Ne podržavam blokade DOKTOR Dragan Milić iz Niša, predsednik Pokreta za decentralizaciju Srbije, kazao je da njegova grupa građana podržava mirne proteste, ali ne blokade puteva i raskrsnica. - Pravo na slobodu kretanja, pa makar to bilo i na 15 minuta, ne sme se nikom uskratiti. Borba za pravednu Srbiju, Srbiju u kojoj će odgovornost zameniti bahatost mora poštovati slobodu svih - napisao je Milić na društvenoj mreži "Iks".

Tuče je bilo i ispred Fakulteta dramskih umetnosti na Novom Beogradu, gde se nekoliko ogorčenih vozača pesničilo sa okupljenima zbog blokade ovog frekventnog prestoničkog bulevara. Grupa studenata i profesora izašla je ispred zgrade Rektorata, Pravnog fakulteta, gde su stajali 15 minuta u tišini. I tu je bio blokiran saobraćaj, kao i ispred Doma Narodne skupštine. Vozila su u istom intervalu zaustavljena i na Brankovom mostu, gde su poslanici Stranke slobode i pravde i Srbija centar, sa liderima tih partija Draganom Đilasom i Zdravkom Ponošem na čelu, držali crno platno. U Novom Sadu, građani su se na 15 minuta okupili kod Železničke stanice, a u Stražilovskoj ulici izbio je incident kada je taksista želeo da prođe kroz narod koji je stajao na pešačkom prelazu. Grupe od nekoliko desetina građana priključile su se petnaestominutnoj akciji i u Nišu, Kruševcu, Kisaču...

Vučić: Moraju da shvate da nisu sami NEKI ljudi moraju da shvate da nisu sami u ovoj zemlji, da postoje i oni koji drugačije misle i da se te stvari rešavaju na izborima, na demokratski način, a ne maltretiranjem. Ali, očigledno je da ne žele da shvate - izjavio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišići proteste. On je ponovio da će država funkcionisati i sačuvati bezbednost za sve njene građane. - Mi nemamo nikakve probleme. Na nivou cele Srbije njih i onih sa kojima su se sukobljavali bilo je do 4.000. Samo nemojte da maltretirate druge, a to što pričaju "zauzećemo ovo ili ono", nema od toga ništa.

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević poručio je da niko ne spori demokratsko pravo iskazivanja političke volje, ali da zaustavljanje saobraćaja i blokiranje funkcionisanja građana i gradova, nisu demokratija već maltretiranje i siledžijstvo.

- Ponovo smo na ulicama nekoliko gradova videli da ovo nisu protesti, već blokiranje života i normalnog funkcionisanja ljudi - rekao je Vučević.

On je naveo da organizatori i "perjanice ovih navodnih protesta zapravo maltretiraju građane sa jedinim ciljem - da izazovu sukobe".

- Želim jasno da osudim takvo maltretiranje ljudi koji idu na posao, u bolnicu, vode decu iz škole, vrtića... Šta oni misle da će time postići? Jasno je da je njihov krajnji cilj izazivanje haosa i destabilizacija Srbije. Scenario je da se izazovu sukobi među građanima, da se izazove bratoubilački rat.

Premijer je apelovao na organizatore protesta da se dozovu pameti jer će država znati da zaštiti mir i bezbednost građana navodeći da u to niko ne treba da sumnja. - Ovakvo ponašanje je za svaku osudu. Svima koji misle da će takvim demonstracijama sile moći da menjaju volju naroda, poručujem da se tako nešto nikada neće desiti.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da nije demokratija kada 20 ili 50 ljudi blokira čitav jedan bulevar, čime se blokira čitav grad, već je to "siledžijstvo i maltretiranje građana" i da je ovo "dobro koordinisana akcija iz inostranstva".

Bodrožić napao obezbeđenje PREDSEDNIK NUNS Željko Bodrožić tokom protesta napao je radnika obezbeđenja u Kikindi, a zatim je počeo da psuje okupljene policajce. Kako se moglo videti na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, Bodrožić se gurao sa obezbeđenjem, psovao ga, a zatim je počeo da viče i vređa službenike MUP.

- Kada se srušio most u Đenovi, jeste li imali pritisak na tužilaštvo, pretnje sudovima, zaustavljanje saobraćaja, napad na policiju? Ne. U Parizu i Londonu? Ovde se radi o nečem drugom, ovo je dobro koordinisana akcija iz inostranstva. Imaju stravičnu medijsku podršku, imate slike Srbije kao da je građanski rat, a u tome ne učestvuje više od 500 ljudi. Nemam problem da izađu gde god žele i na taj način, ako im je to način, odaju poštu, ali pitam kako nije problem da 20 ljudi zaustavi hiljade drugih ljudi.

Brnabićeva je rekla da je na delu pritisak sa ulice koji je urodio plodom u tužilaštvu.

- Tri dana ste divljali pred tužilaštvom, vršili pritisak na pravosuđe. Očigledno se tužilaštvo uplašilo. Mesecima su trajale te istrage u državama EU. Prva privođenja bila su mesecima posle tragedija.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, komentarišući nasrtaje pojedinih opozicionara na policiju, ističe da je svaki napad na službenika MUP napad na državu i da će svi biti procesuirani.

- Policija treba da štiti državu, ali mora da štiti i sebe. Policajci nisu glineni golubovi i svako od njih ima svoje porodice. To što je neko poslanik, odbornik ili bilo kakav političar ne štiti ga od odgovornosti i on sam mora da poštuje zakon. Nasilnici ne mogu da računaju na to da će im bavljenje politikom biti olakšavajuća okolnost ako se primenjuje nasilje.

