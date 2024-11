ĐINĐIĆA I VERUOVIĆA NIJE POGODIO METAK ISTOG KALIBRA: Specijalna municija i misterija koja do danas nije rešena

KARDIOHIRURG prof. dr Miljko Ristić, koji je operisao Zorana Đinđića u Urgentnom centru, objasnio je da su dva različita kalibra pogodila Đinđića i pripadnika njegovog obezbeđenja Milana Veruovića.

Foto: Z. Jovanović

- Ne mogu da tvrdim 100 odsto, ali 99 odsto sam siguran da su dva različita kalibra pogodila Đinđića i Veruovića. Znam iz dva razloga. Metak koji je pogodio Zorana Đinđića je metak koji se pravi specijalno za atentate. Ta puška ima kratak domet, od oko 200 metara. Ali na tom putu, metak pravi teška oštećenja tkiva. Teške promene i oštećenja nastaju i bočno. Tu postoje tri zone. To je specijalna municija i specijalna puška, one se ne koriste u Ukrajini na primer. Ona nema veliki domet, ali ima strahovitu razornu moć. Đinđić je bio teško povređen na putu metka, imao je veliku ranu na srcu, u pretkomori, u levoj komori... Bile su strahovite povrede i sa strane. Imao je povrede i u trbuhu, između grudnog koša i trbušnog organa postoji prečaga, to je jak mišićni organ. Zamislite metak sa takvom razornom moći koji pravi takvo bočno oštećenje. Oštećena je jetra koja se raspala u desetine komada - prisetio se Ristić u emisiji na Informer TV.

Objasnio je zašto je Veruović preživeo. Njega nije operisao, ali zna u kakvom je bio stanju.

- Metak koji je njega pogodio je napravio destrukciju samo tu gde je prolazio, nije ništa uradio bočno i nije bilo oštećenja. Pokojni Đinđić podlegao je, nažalost, povredama iako smo mi sve ušili. Videli smo da kada su ga doneli, da je izgubio mnogo krvi. Mozak ne može da se povrati u funkcionalno stanje ako je 10 minuta bez cirkulacije krvi. Prošlo je mnogo više od 10 minuta dok smo ga otvorili i ušili srce - dodao je Ristić.