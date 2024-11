"LEŠINARENJE, POLITIČARENJE, UDAR NA PRAVOSUĐE" Brnabić: Scene ispred tužilaštva u Novom Sadu slika izgubljene i frustrirane opozicije

OVO čemu danas svedočimo ispred tužilaštva u Novom Sadu je želja da u Srbiji vlada anarhija, izjavila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, povodom najnovijih događaja i haosa koji opozicija pravi u Novom Sadu.

- Ovo čemu danas svedočimo ispred tužilaštva u Novom Sadu je želja da u Srbiji vlada anarhija, da se pravda deli na ulici, a da je dele najgori među nama koji u demokratskom društvu, sa jakim institucijama i vladavinom prava, nikada više neće doći na vlast. Današnje scene ispred tužilaštva u Novom Sadu su slika izgubljene, bezidejne, frustrirane opozicije kojoj je jedina politika nasilje. Ljudi koji su 2009. preko noći smenili 1.000 tužilaca i sudija iskuljučivo zbog toga što nisu bili članovi ili simpatizeri DOS-a, u vremenu kada su se tužioci i sudije birali u opštinskim odborima DS-a, danas su odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke, da ljude koji rade u tužilaštvu ne puste da dođu na svoja radna mesta i da nastave istragu. To nije traženje pravde za poginule, povređene i njihove porodice. To nije vladavina prava. To je lešinarenje, političarenje, to je udar na tužilaštvo i pravosuđe. Još jednom – takvi nikada, ali baš nikada neće pobediti pristojnu, normalnu i odgovornu Srbiju koja već 19 dana tuguje i nije zaslužila ovakvo iživljavanje šačice bezidejnih probisveta - objavila je Brnabićeva na mreži H.

