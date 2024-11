VUČELIĆ NA TV PRVA: Rusija ne može da izgubi rat u Ukrajini

GLAVNI i odgovorni urednik "Večernjih novosti" Milorad Vučelić gostovao je na kanalu TV Prva gde je govorio o svim važnim temama.

Foto: Printskrin

O američkim izborima

- Ono koliko ja pratim, pitao sam takođe i mog sina koji to pomno prati, rekao je: "Ja ne razumem tu tvoju bojazan, sasvim je izvesno da će Tramp da pobedi." Takođe mi je rekao: "Idi ti da spavaš, kad se probudiš ujutru sve će biti gotovo."

- Ono što je bilo zanimljivo je što je praćeno sa nekim ideološkim viškom to navijanje za Kamalu. Najveći deo Srbija je voleo da Tramp pobedi. Nisu Srbi neke navijačke budale, ne očekuju od Trampa neke darove, ali s obzirom na to da je ta Klintonova administracija donela zla Srbiji, logično je da se neka promena i srpskom narodu očekuje. Obično je tim stavovima koje sam ja izneo, potrebno im je vreme da se pokaže da li su tačni ili nisu. Ovde po nekom ubrzanom principu, zahvaljujući Bajdenovoj suludoj odluci, da se rakete dugog dometa koriste protiv Rusije. Šta bi bio njegov izbor, i zašto je bio loš, jeste što je ovo prilika da se započne još jedan rat. On pokušava u dva meseca do njegovog odlaska da izazove jedan rat. On se kocka sa svim životima.

Foto: Printskrin

- Imate masu medija gde se Tramp ismeva i gde se govori o lošem izboru njega. Ja razumem te ljude da će oni ostati bez para i sredstava. Mi smo nekad pravili analizu u Novostima jer nekad nije bilo više instituta za strateška istraživanja. Svi ti ljudi koji su pisali iz tog drugosrbijanskog bloka ili džender bloka ili vouk levice, da su oni imali sve te ideološke stavove kao podatak. Pre 40 godina je bilo mnogo ideologije pa su ideološki stavovi nadoknađivali činjenice. To se izgubilo u međuvremenu. Ovde ima višak ideologije, njih fakti ne zanimaju.

- Kao što Srbi stalno greše u izborima, Mađari sa Orbanom, Rusi sa Putinom, Amerikanci sa Trampom, Srbi sad sa Vučićem, tako da se Amerika pridružila tim narodima koji vrše pogrešne izbore. Sad se postavlja drugo pitanje, kako to da se ruski uticaj na Srbiju objašnjava radom obaveštajnih službi Rusije? E pa sad neće biti da simpatije prema Trampu proizilaze iz rada obaveštajnih službi Bajdena i samog ambasadora.

O ratu u Ukrajini

- Epilog posle 1000 dana rata u Ukrajini je da je rat dobijen. Jednostavno takav rat Rusija ne može da izgubi. Odgovornost što se specijalna vojna intervencija pretvorila u rat snosi NATO i snosi EU koja je pomagala taj rat maksimalno, inače bi taj rat bio davno okončan. Propao je mirovni plan u Istanbulu koji je bio parafiran zahvaljujući intervenciji Britanaca i Džonsona. Ići će se na okončanje rata sledeće godine, ali očigledno je deo teritorija koje je Ukrajina izgubila izgubljen zauvek. O Krimu više niko i ne govori. Ako bude upotreba ovih raketa, onda se ovo treba završiti kapitulacijom Ukrajine. Zelenski ne predstavlja trenutno nikog, on predstavlja neku poluvojnu huntu jer nije više legalan predsednik.

O ulozi Trampovog sina i Ilona Maska u kampanji

- Mask ima važnu ulogu da se izvrši racionalizacija establišmenta. Tramp će vršiti čistku establišmenta. Amerika je pokazala da sa jednim dementnim čovekom može da bude supersila. Zadnji Bajdenov pokušaj potpuno razobličava američki establišment.

O potezu Vašington posta da budu neutralni u poslednjem trenutku američkih izbora

- To je znak da je to loše, jer ako je cilj da informišeš građane, ti si ustanovio da si ih zasuo svojim ideološkim stavovima i pristrasnošću jer je to dozvoljeno samo u kolumnama, komentarima. U objektivnom informisanju, kad vi zamenite činjenice i prave informacije, to može biti vaš urednički izbor. Očigledno su oni znali pre ko će da pobedi, kao i većina ljudi kod nas, ali je pokolebana našim ideolozima. Nas su sredstva informisanja obmanjivala. Ovde niko nije pobedio za nijansu. Recimo, ovde kod nas po osnovu kvalifikovanog istraživanja SNS ima preko 50% podrške u narodu. To je jedno kvalifikovano istraživanje koje je prikazivalo određenu tačnost, ali imate i istraživanje nekog ko ima 6-7% podrške da je nadomak pobede. Većina tih istraživanja je hrabrila Kamaline glasače i duboku državu. Ne treba marginalizovati ni taj simbolički značaj Trampove pobede u odnosu na rodne ravnopravnosti, promene pola, džender ideologiju, to je takođe delovalo - istakao je Vučelić.

Vučelić je potom i prokomentarisao pozivnicu predsednika Rusije Vladimira Putina upućenu Aleksandru Vučiću da dođe u Moskvu, gde je istakao da srpski narod to zaslužuje.

- Srpski narod to zaslužuje jer smo mi dali ogroman doprinos u borbi nad fašizmom. Srazmerno mi smo posle SSSR-a podneli najveće žrtve. Mi smo zaista krvlju vezani u tom ratu i mi smo zaslužili taj poziv i siguran sam da će se Vučić tom pozivu odazvati. Ono što Srbija može očekivati je da oko KiM ta politika neće biti prokurtijevska, ali kad se radi o očiglednom narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, da mi možemo razmišljati o fleksibilnijem odnosu u odnos na teritorijalni integritet BiH, možemo računati na Republiku Srpsku, da se više poštuje Dejtonski sporazum.