OPET SE NADAJU PETOM OKTOBRU! Šolakovci ne žele da prihvate da su protesti opozicije propali (VIDEO)

IVAN Živkov, sociolog, objasnio je gostujući na opozicionoj televiziji Nova S, da ipak "ne veruje" da su protesti opozicije propali, iako sve, a ponajviše poslednji neuspeli protest održan u ponedeljak 11. novembra u Beogradu, ukazuje upravo na tu činjenicu.

Foto: Printscreen

- Ništa mi novo nismo videli, ali ću vas podsetiti opet na ta istorijska iskustva da smo mi imali već situaciju devedesetih godina kada je delovalo da su protesti odlabljeni, da je opozicija razbijena, da je posvađana, da nema nikakvog efekta više izlaziti na ulicu, a onda je došlo do političkih proimena i do pada vlasti. To su dve različite stvari. Moguće je da nezadovoljstvo tinja, da se ono ne pokazuje javno, ali da će ono u nekom trenutku da izađe na površinu - rekao je on.

Pogledajte priloženi snimak:

BONUS VIDEO:

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ GOST "JUTARNjIH NOVOSTI“: Ministarka o važnim temama iz sektora energetike