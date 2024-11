ĆUTA POBESNEO: Đilas nam zabranjuje da pričamo, krije se iza javnih ličnosti i glumica! To je sramota! (VIDEO)

POSLANIK pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta opleo je po Draganu Đilasu, lideru SSP.

- Što se tiče ovih protesta u ponedeljak, Ekološki ustanak nije učestvovao na poslednjem sastanku opozicije jer se deo opozicije koji predvodi SSP i Dragan Đilas, protivi tome da narodni poslanici izađu na binu i obrate se narodu! Mislim da je to sramota i to smo imali prilike da vidimo i nakon "Ribnikara". To zašto su pomerali datume protesta, zašto organizuju protest na državni praznik, to morate njih da pitate jer mi nismo bili na tom sastanku jer su odlučili da narodni poslanici ne izlaze na govornicu, nego da se opet obraćaju neke javne ličnosti, glumice... Većina je glasala da narodni poslanici ne smeju da se obrate građanima i ja ne želim da budem deo te većine!

ĆUTA POBESNEO: ĐILAS NAM ZABRANjUJE DA PRIČAMO, KRIJE SE IZA JAVNIH LIČNOSTI I GLUMICA! TO JE SRAMOTA!



Aleksandar Jovanović Ćuta - Ekološki ustanak:



