KO O ČEMU, BORISLAV NOVAKOVIĆ O POŠTENJU

DA je domaća opoziciona scena neponovljivo pozorište apsurda ponovo je juče potvrdila jedna od njenih najistaknutijih perjanica Borislav Novaković, sa izjavom da će se opozicija staviti na čelo današnjih protesta u Beogradu kako bi se izbeglo nasilje na ulicama.

I to ima obraza da narodu priča Novaković koji je paradigma nasilja, bahatosti i bezakonja, što posebno dolazi do izražaja kada se dokopa makar mrvice vlasti i uticaja u srpskom društvu.

Naime, Novaković je široku slavu i popularnost stekao kao “uspešni budžetski biznismen”, a zapravo osuđeni lopov i kriminalac, koji je za njegovu tadašnju partiju, Demokratsku stranku, ali i za sebe, besramno otimao ogroman novac koji je pripadao svim građanima Novog Sada. Kako kažu njegovi tadašnji saradnici, poslovi su se sklapali po principu “5% za stranku, 2% za lepog Boru”. Isto tako, bilo bi dobro da “lepi Bora” objasni kako je, preko koga i za čiji novac svojevremeno renovirao stan u Novom Sadu i vikendicu u blizini grada.

Ali još bi važnije bilo da Novaković objasni narodu kako će to on na čelu protesta sprečiti nasilje? On, koji je sa istomišljenicima više puta fizički nasrtao na policiju, a pred kamerama sprovodio nasilje nad drugim narodnim poslanicima u Skupštini Srbije? On, propali profesor sociologije i uspešni budžetski kleptoman koji je vaspitao sina da 2021. godine u alkoholisanom stanju demolira stranačke prostorije političkih neistomišljenika u Novom Sadu?

Zato je potpuno iluzorno očekivati da će Novaković bilo šta učiniti da zaustavi nasilje na ulicama Beograda. Naprotiv, njegove stranačke kolege komentarišu da će Novaković danas pokušati da kao jedan od govornika “zapali masu” pozivima na obračun sa vlastima, u nadi da će time pokrenuti talas huligana i nasilnika da demoliraju grad. Ukoliko do toga dođe, Novaković i njegovi politički saveznici će se, kao i više puta do sada, zakloniti iza ekstremista poput Mirana Pogačara, Ivana Bjelića, Nikole Ristića i Mile Pajić, čiji je ideološki otac Novakovićev blizak prijatelj Dinko Gruhonjić. Jer jednako kao i Gruhonjića, Novakovića interesuju samo novac i moć, pa između sebe sa podsmehom cinično komentarišu da treba “podržati budale da poginu za ideale”.