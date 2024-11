EKSKLUZIVNO: Novi rascepi u opoziciji uoči sutrašnjeg protesta

IAKO su se razne opozicione perjanice prethodnih dana utrkivale u izrazima podrške i pompeznom najavljivanju protesta koji će sutra, 11. novembra, biti održan ispred Vlade Srbije, a koji predstavlja ništa drugo do par ekselans političku zloupotrebu nedavne tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, stvari unutar opozicije uoči ovog okupljanja uopšte ne stoje dobro.

Foto N. Skenderija

Naime, kako saznajemo, sutrašnji protest su u potpunosti preuzele prozapadne opozicione strukture, predvođene liderom Stranke slobode i pravde (SSP) Draganom Đilasom i kopredsednikom „Zeleno-levog fronta“ (ZLF) Radomirom Lazovićem. Oni prednjače u težnji da za sopstvene, ali i političke ciljeve svojih inostranih mentora u formi sutrašnjeg mitinga zloupotrebe tragediju u Novom Sadu, potvrđujući time svoju sklonost ka klasičnom političkom lešinarenju.

Međutim, toga su postali potpuno svesni ekstremisti odenuti u ruho tzv. građanskih aktivista, predvodnici nedavnog rušilačkog pira u Novom Sadu, koji je takođe organizovan pod maskom protesta zbog tragičnog događaja u ovom gradu, oličeni pre svega u odborniku pokreta „Bravo!“ u novosadskoj Skupštini Miranu Pogačaru i studentkinji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Mili Pajić. Oni su besni na Đilasa i Lazovića i njihovo neposredno okruženje, smatrajući da su ih potpuno marginalizovali.

Da to nisu jedini rascepi uoči sutrašnjeg protesta govori i to da je Đilas i ovog puta zabranio lideru stranke „Ekološki ustanak – Ćuta“ Aleksandru Jovanoviću-Ćuti da govori na ovom skupu, što je do krajnjih granica razjarilo članove Ćutine partije.

Ukoliko se navedene zađevice unutar opozicije uzmu samo kao uzorak, pošto ih sasvim izvesno ima neuporedivo više, nameće se zaključak da će političko lešinarenje kao modus vivendi ovdašnjih opozicionih struktura kao svoj najneposredniji ishod imati njihovo potpuno međusobno iscrpljivanje, a u perspektivi i potpuno uništenje.