"MALA SRBIJA ALI DALEKO USPEŠNIJA I OD MNOGO VEĆIH RAZVIJENIH ZEMALJA": Mali najavio povećanje penzija za 10,9 odsto i plata za 8 odsto

"Svaku tragediju oni zloupotrebljavaju"

- Pa čekajte, je li to odgovorna politika prema svojoj državi? Ajde ljudi, pa nije valjda da treba da gazite zastavu u našu trobojku. Pa takav bes, toliku mržnju. Ja to stvarno, da budem iskren, ne mogu da razumem. Gospodo, ako ste, ako je vaša politika takva, da u stvari nemate nikakvu politiku, nego ste tu da zloupotrebljavate svaku tragediju, da vas podsetim i kada je korona bila, i kada se desila tragedija u Ribnikaru. Dakle, svaku tragediju oni zloupotrebljavaju, kao da imaju, oni sami tapiju na tugu i na bol, niko drugi, jel nema, a onda pogledate u stvari pravu njihovu politiku, koja se svodi na mržnju, na bes, na uništavanje javne imovine, dakle, na potpuno antisrpsku, antidržavnu politiku. Ali na kraju krajeva, s obzirom da u direktnom prenosu na Šolakovim televizijama imate priliku da vidite šta se i kako se dešava, mislim da su građani Srbije na najbolji mogući način mogli da vide njihovu politiku, na kraju krajeva i rezultate te politike. Ogromna šteta na gradskoj kući u Novom Sadu, ali to je manji problem. Ogromna šteta za, s jedne strane, sliku koja ide iz Srbije u svet, a konačno, najveća šteta, dakle, za bol i za tragediju koja je zadesila te porodice, kojima se to pokazuje. Ja to stvarno razgovaram. Što je i njima bitno, i nama svima bitno, kao građanima, jeste da se, naravno, utvrdi politička i, pre svega, krivična odgovornost za to što se dogodilo u Novom Sadu. To, apsolutno. I radimo na tome. To je rekao i predsednik Republike, to je rekao i predsednik Vlade, dakle, od toga nećemo odustati. I svi koji su odgovorni, svi koji su odgovorni za ovu nesreću, za ovu tragediju, odgovaraće. - rekao je Mali.

O blokadi mosta

- Ne znam šta da vam kažem, da budem iskren, dakle, ja nisam razumeo, ja pitam i vas, koja je bila svrha blokade onog mosta juče u Novom Sadu? Dakle, ja sam video slike ljudi koji pevaju, vesele se, danas nam je divan dan, danas nam je divan dan. Ja to, da budem iskren, ne razumem. Pa čekajte, šta je povod? Je li povod tragedija koja se desila u Novom Sadu ili je povod žurka i šta ja znam? Dakle, njih 200-300 maltretiralo građane Novog Sada celo veče. Znate, to licemerje ja ne razumem. Onda imate lidere opozicije, Dragana Đilasa koji priča o korupciji. Čekajte, simbol korupcije u Srbiji, Dragan Đilas. Dakle, sam priznao da je zaradio 619 miliona evra dok je bio na funkciji gradonačelnika Beograda. I sada priča o tome, pa ne, znate, ne postoji upotrebna dozvola ovde, da li je sigurno i tako dalje. To je veoma opasna politika. Dakle, šta želite? Da stane Srbija? Da ne radimo ništa? Da se vratimo u vaše vreme? Pa vi niste imali upotrebnu dozvolu ni za jedan jedini objekat. -rekao je Mali.

On je ukazao na to da Đilas nije imao upotrebnu dozvolu za mnoge projekte, uključujući most na Adi, koji je otvoren bez potrebne dokumentacije i naglasio da privremena upotrebna dozvola znači da je objekat bezbedan za korišćenje.

O tragediji u Novom Sadu

- Svi oni koji su odgovorni odgovaraće i u političkom, i u moralnom, i u profesionalnom smislu i to je veoma važno i samo molim građane Srbije da budemo svi na kraju krajeva strpljivi, da nadležni organi, tužilaštvo, policija, sudovi odrade svoj deo posla. Dakle, radi se o jednoj tragediji koja je uticala na sve nas i nije tu jednostavno ni reagovati, nije tu jednostavno ni reći kako se i šta osećate. Najveća bol kod tih porodica koje su izgubile svoje najbliže, moje iskreno saučešće svima njima i u mojoj ličnoj ime, u ime Vlade Republike Srbije. - rekao je.

Takođe je prokomentarisao i ostavku ministra Gorana Vesića.

- Ono što je ministar Vesić uradio je odgovoran potez ministra koji je bio nadležan, da kažem, za tu oblast, ali i na tome se neće stati. I to je jasno i predsednik sinoć rekao i predsednik Vlade takođe. Dakle, Vlada Republike Srbije, država Srbije će uraditi sve da se ovaj proces dovede do kraja zakonski kako jedna odgovorna država i radi. Ono s druge strane što takođe mogu da primetim je da samo skrenem pažnju građana Srbije na neki način na to šta su ovi ljudi iz opozicije uradili međuvremenu u Novom Sadu. Jednostavno, na kraju krajeva slike govore više od hiljadu reči. Dakle, od jednog skupa koji je trebao da bude komemorativni skup. Dakle, oni su napravili skup divljanja, uriniranja po gradskoj kući, gaženja, skrnavljenja Srpske zastave. Dakle, neka se sami upitaju i zapitaju da li je to pravi način na koji treba pokazati poštovanje.

Uticaj Nemačke na ekonomiju Srbije

Ministar Siniša Mali istakao je važnost ekonomskih prilika koje Srbija ima, posebno u svetlu niskog javnog duga u odnosu na BDP.

Naglasio je da su predstojeći izbori u Nemačkoj, koja je ključni trgovinski partner Srbije, potencijalno značajni za našu ekonomiju.

Mali je ukazao na to da, iako smo mala zemlja, svaki ekonomski poremećaj u Nemačkoj može uticati na nas.

On je takođe naglasio uspehe koje Srbija postiže uprkos globalnim ekonomskim krizama, ističući rast domaće potražnje, investicija i izvoza

Povećanje plata i penzija, koje su rasle iznad inflacije, doprinelo je jačanju kupovne moći građana.

Mali je ukazao na to da Srbija nastavlja sa velikim investicijama i infrastrukturnim projektima, što dodatno povećava atraktivnost zemlje za strane investitore.

Foto: Printskrin