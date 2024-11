"TEŠKI SU DANI ZA NAMA" Vučić na GO SNS: Velike tragedije ostave trag i u srcu i u duši svakog koji ima stvarnu empatiju

PREDSEDNK Republike Srbije, Aleksandar Vučić obratio se na sednici GO SNS gde se osvrnuo na tragediju u Novom Sadu.

Foto Novosti

- Teški su dani za nama, za svakog normalnog i pristojnog čoveka u ovoj zemlji. Te velike tragedije ostave trag i u srcu i u duši svakog građanina koji ima stvarnu empatiju, a to jeste najveći broj ljudi u našoj zemlji. Iz toga nikada ne znate ni kako da izađete, a znate da morate i da živite i da zemlju čuvate i da je gurate napred. Od 2012. godine pa do danas, od velikih poplava koje su nas zadesile, značajnog broja stradalih, migrantske krize, kovida, ogromnogo broja ljudi koji su uzmrli kao i u svakoj zemlji na svetu, do toga da u našem ne tako dalekom okruženju bukti rat koji ponajviše liči na svetski sukob od Drugog svetskog rata pa do danas, gde se danas nalazimo u najtežoj situaciji pritisnuti sa svih strana gde niko nije zadovoljan našim stavom koji označava stav jedne samostalne i nezavisne zemlje i niko nije srećan zbog toga. - istakao je Vučić.