VUČIĆ NA SEDNICI GO SNS: Najkorumpiraniji ološ koji je upravljao Srbijom, bi sada da nam priča o korupciji

SRPSKA napredna stranka održala je sednicu Glavnog odbora danas sa početkom u 17 časova u Glavnoj kongresnoj sali Sava centra u Beogradu.

18.50 - Obraćanje Vučevića nakon završetka sednice

- Imali smo sednicu Predsedništva pa onda sednicu GO. Razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji, o geopolitičkoj situaciji i naravno imali vrlo otvorenu diskusiju po pitanju svega što se dešava i što se desilo u Srbiji i što nam predstoji. SNS smatra da država mora biti sačuvana. To predstavlja poziv na jedinstvo i poziv na odgovornost. Očekujemo da se naši članovi i stanka bori za Srbiju. Kada kažemo da državu moramo da sačuvamo to ne znači da se ne utvrdi istina šta se dogodilo u Novom Sadu, to znači da na nesreći ne smemo srušiti državu. To je politika SNS. Još jednom izražavamo saučešće porodicama nastradalih. Moramo da srazumemo njihovu bol - kaže Vučević.

Vučević je rekao da je obaveza i odgovornost SNS da ne dozvoli da se država uništi i sruši, a da nadležnima omogući da nesmetano utvrde činjenice o nesreći u Novom Sadu u kojoj je živote igubilo 14 ljudi.

- Naša je obaveza i odgovornost da ne dozvolimo da atmosfera anarhije s društvenih mreža pređe na ulice. Naša je obaveza da ne dozvolimo da bilo ko spali, uništi i sruši državu i društvo, zato što je besan ili ljut. Mnogi građani su razočarani, uplašeni, neki ljuti, ali to ne znači da treba da srušimo svoju kuću i da zapalimo naš dom. I tim pre je odgovornost SNS najveća, jer je dobio najveću podršku građana - rekao je Vučević na početku sednice Glavnog odbora stranke.

On je istakao da su geopolitičke okolnosti takve da nameću posebnu dozu opreza, jer, kako je rekao, mnoge stvari ne zavise od nas, ali se prelamaju i preko nas, ili preko naših leđa.

Kako je rekao, kada se desi velika tragedija kao što nam se desila prošlog petka u Novoj Sadu, to je alarm za narodno i nacionalno jedinstvo.

- To je poziv da ozbiljni narodi, politički odgovorni narodi, država, budu jedinstveni, solidarni. I to jedinstvo i solidarnost ne znači amnestiju bilo koga, ne znači bekstvo od istine, ne znači prikrivanje tragova ili prećutkivanje onoga što treba da bude rečeno. Znači odgovoran pristup, znači objektivan pristup, znači pristup onako kako svaka država, svaka zajednica, svaki narod u takvim okolnostima mora da radi - rekao je Vučević.

On je poručio članovima Glavnog odbora SNS da ne ćute i da se politički bore, poštujujeći iznad svega bol porodica koje su izgubile najmilije.

- Da se politički borite, da se čuje istina, politička istina. Ona istina koja se tiče krivično-pravnog postupka je u rukama policije, tužilaštva i sutra sudova. Na nama, kao političkoj stranci, je da pravimo ambijent u društvu i državi. Da svi koji treba da utvrde relevantne činjenice mogu to da urade nesmetano, bez pritisaka sa bilo koje strane, i pozicije, ali i opozicije - rekao je Vučević.

Kako kaže na Predsedništvu su otvoreno pričali o političkoj odgovornosti zbog tragedije u Novom Sadu:

- Što se tiče političke odgovornosti na Predsednišptvu smo pričali konkretno o imenima i ja očekujem da u narednim danima još neki ljudi snose političku odgovornost. Pričam o ljudima koji su članovi Predsedništva i u izvršnoj su vlasti.

18.49 - Očekuje se obraćanje predsednika SNS Miloša Vučevića nakon završetka sednice GO SNS.

17.26 - Obraćanje predsednika Vučića

- Teški su dani za nama, za svakog normalnog i pristojnog čoveka u ovoj zemlji. Te velike tragedije ostave trag i u srcu i u duši svakog građanina koji ima stvarnu empatiju, a to jeste najveći broj ljudi u našoj zemlji. Iz toga nikada ne znate ni kako da izađete, a znate da morate i da živite i da zemlju čuvate i da je gurate napred. Od 2012. godine pa do danas, od velikih poplava koje su nas zadesile, značajnog broja stradalih, migrantske krize, kovida, ogromnogo broja ljudi koji su uzmrli kao i u svakoj zemlji na svetu, do toga da u našem ne tako dalekom okruženju bukti rat koji ponajviše liči na svetski sukob od Drugog svetskog rata pa do danas, gde se danas nalazimo u najtežoj situaciji pritisnuti sa svih strana gde niko nije zadovoljan našim stavom koji označava stav jedne samostalne i nezavisne zemlje. I niko nije srećan zbog toga. A to je naša jedina pozicija, da čuvamo svoju zemlju da ne učestvujemo u sukobima i ratovima, da čuvamo živote naše omladine, naših ljudi, našu budućnost i da nam zemlja istovremeno naporeduje. Do tragedija užasnih u školi "Vladislav Ribnikar", u Duboni, u Malom Orašju koje su presekle zemlju. Trudili smo se da i u tim najtežim trenutcima, ne gubeći glavu, se ponašamo odgovorno i ozbiljno znajući koliko je teško. Obilazili smo porodice, razgovarali sa svima, roditeljima. gledali kako i na koji način koliko je moguće da pomognemo, ono što država može da učini. Zato sam zahvalan i gradonačelniku Đuriću koji je otišao na sve sahrane, a možete da mislite koliko je teško da vidite kakva je bol kada odete u porodicu gde su otac i majka izgubili decu, majka izgubila i oca. Šta da kažete, ali je posao onih koji su u državi da odu i da kažu "Primite naše saučešće" i da pokažu da im je zaista teško, da pokažu da su ljudi. I svi su primili saučešće na dostojanstven način. Nedostojanstveno se ponašaju oni koji ne žale nikoga. I uvek je tako bilo. I uvek će tako biti. Kad god vidite besne ljude, oni ne žale nikog. Oni traže nešto za sebe, a ne žale nikog. Kada su pravili nerede, palili, rušili, urinirali nad zgradom Gradske kuće u Novom Sadu, stare 130 godina, rekli su nisu to oni, to su ubačeni elementi. Kao i svaki put, nisu to oni nego ubačeni elementi. A koliko već sutra idu pred naša tužilaštva, sudove da traže da ti "ubačeni elementi" budu pušteni kući, pošto izgleda nisu baš ubačeni nego su njihovi, i niko da se seti da ih podseti na ono što su govorili, ne tako davno, samo 24 sata ranije. Nije niko od naših urinirao na Gradsku kuću, udarao policajca, nije niko od naših ubacivao baklju i spaljivao Gradsku kuću. To su radili ti besni ljudi i zato će protiv njih u skladu sa pravilima pravne države da se vode odgovarajući postupci. I to je posao države i oko toga nema igre, kao što nema igre i oko toga kako će biti utvrđivana odgovornost. Politička odgovornost, Goran Vesić, iako nije u njegovo vreme, kada je on bio ministar donošena odluka o bilo čemu. I ako će biti teško da se utvrdi ko i kako, ali to je posao i to mora da urade i tužilaštvo i sud. On je podneo ostavku i to ne sme da bude kraj, ja vas pozivam da i drugi ljudi podnesu ostavke. Ne zbog toga što to neko traži ili ne traži. Ne interesuje njih, ni ostavke niti bilo šta drugo. Jedino što ih interesuje da se oni dočepaju vlasti. Zamislite oni su bili zakazali skup za sredu, pa su sad pomerili skup za ponedeljak. Znate li zašto? Kažu, "ohladiće se ljudi u Srbiji, nama je potreban bes, a mi ćemo to lepo u nedelju na nekoj televiziji da pričamo o besu ljudi i da ih pozovemo da bismo bili mnogo besni na ulicama u ponedeljak." To je njihova filofija. Oni nemaju nikakvu ideju. Ideja u kojoj će oni da kažu nekakva korupcija ubija, najkorumpiraniji ološ koji je ikada upravljao ovom zemljom će nekome da kaže kurupcija ubija. Onaj koji se sam hvali da na računu ima 619 miliona evra. Onaj koji je u Novom Sadu ukrao 1,3 miliona evra i za to osuđen pred nadležnim državnim organima on će da nam drži pridike o korupciji. Kada im kažete ovde nema korupcije,. sve je transparantno i zato hoćemo da istražimo i pokažemo ljudima, oni kažu "a, ne ne, SNS firma". Koja SNS firma? Jel ste čuli da je nisu ni naveli do sad, pošto nema SNS firme. Pa SNS nadzor kažu, a nadzor Francuzi i Mađari. Jeste iz fransucke napredne stranke i mađarske napredne stranke. Sram ih bilo. Zato što znaju kako su oni radili i kako bi oni radili. Kažu nema konačnu upotrebnu dozvolu, za one koji ne znaju možete da imate i privremenu dozvolu sa istom snagom. oni nam govore o tome. Upotrebnu dozvolu mi smo izdali 2019. godine za most na Adi. Osam godina pre toga most na Adi je pušten, a platili smo zbog korupcije bandita na vlasti 9 miliona 373 hiljada evra samo da bi se završilo ranije i da bi mogli da otvore pred Novu godinu. Da bi mogli svoje lične političke interese da isteraju do kraja. Osam godina nema upotrebne dozvole. A zašto vam ovo govorim? Zato što smo mi odgovorni. U tome je razlika između nas i njih. Jel ste čuli mene ili nekog dgugo da smo izašli u javnos ti rekli: E nemoj da idete tim mostom, znate on nema upotrebnu dozvolu. Zamislite da smo to radili. A zamislite da smo krenuli da hapsimo tu bandu korumpiranih koji se drznu da nam to pričaju. Onda bi nam rekli kako hapsimo političke protivnike. Osam godina nema upotrebnu dozvolu. Sad traže spisak objekata koji nemaju upotrebnu dozvolu, a kod njih nijedan nije imao upotrebnu dozvolu. Radili su i bez lokacijskih uslova i bez građevinskih dozvola, bez ičega. Bez tendera su radili i bez međuvladinih ugovora. Rekli ste vi doveli kineze, a ono oni potpisali i to Đilasov podpredsedik Nikezić i Aleksićev predsednik Dinkić. Ništa od toga mi nismo uradili. I taj korumpirtani ološ će nekome da govori korupcija uvija, ubila nas je vaša korupcija, uništila nas je vaša korupcija i počeli smo zemlju da dižemo kao feniks iz pepela. Ova zemlja nije više gladna i nije uništena onako kako ste je vi ostavili. Oni govore nama o tome ko sve mora da podnese ostavke. Zato se ne obazirite na to šta oni govore, već na to šta je pravedno i moralno. naša obaveza je prema građanima Srbije i ona je moralna, a prema njima nemate nikakvu obavezu. Ko od nas traži da svi kome padne napamet podnesu ostavke? Pajtić je do poslednjeg sekuda sebe vezao za fotelju, samo da ne bi dao vlast. "Život dajem, vlast ne dajem". Isto je bilo sa Đilasom u gradu. Hoćete da vas podsetim kako u ovoj zemlji idu ostavke i moral? Ko je podneo ostavku kada je ubijen predsednik Vlade na ulazu u zgradu Vlade? Ubijen je čovek na učlazu u vladu koju je vodio, kojom je predsedavao i niko im nije bio kriv od njih naravno. Niko, ni moralno ni politički. Politička odgovornost je nastupila na izborima jer su izgubili većinu, a ne zato što je neko od njih želeo da podnese ostavku, jer niko nije smeo da pisne od strahovlade koju su zaveli. A morala, naravno nigde nije bilo, pa su se oni drznuli da nam drže pridike o moralu. I to rade stalno. Ono što je meni bilo grozno je to što sam video kod vas, kod dela vas. Video sam mnogo hrabrih ljudi, divnih ljudi, posebno hoću da se zahvalim onima 1.200 Novosađana koji su došli da me sačekaju, i mnogim funkcionerima koji su imali hrabrosti da se bore, ali bio sam zaprepašćen činjenicom kako je vama strah ukaljao obraz, pa ste skočili da delite pravdu, čuvate sebe i krivicu svaljujete na drugog. odgovornost je nešto što morate da nosite u svakom trenutku. Borite se hrabro, a ne da pred prvim izazovom pognete glavu i da se saktrijete. Biće mnogo još izazova pred nama. Vi morate da budete ujedinjeni. Oni su prvo satanizovali mene, cela familija su mi kriminalci, ja sam narko-diler iz Jovanjice, a znate ko ih je lagao da tu ima nešto? Neki od naših, da bi sebe zaštitili. Sve dok njihov novinar nije izašao i rekao da je sve lažno i izmišljotina. Što to radite? Koga se bojite? Razmišljajte o sebi i onome što će neko da govori za 5, 10, 15 godina. Koga briga za 5 ili 15 dana.

Te večeri je dobro što ste sačuvali mir. Ti koji su bili ubačeni elementi, njihovi ministri su nosili čekiće kod naših prostorija da bi se obračunavali sa nama. Ne moram da govorim koliko je to jadno, bedno i besmisleno. I opet su bili ubačeni elementi. Kao i uvek. Ono što je za mene važno, da vam večeras kažem, to je da Srbija mora da oda veliko poštovanje žrtvama, da učinimo sve za porodice, da mogu da nastave da žive, da na svakom mestu pokazujemo pijetet i da se borimo za nastavak života u Srrbiji, da se borimo za Srbiju. Ne smemo da stanemo. Sve će pokušati. Sve će uništiti, Rudarsko-geološki fakultet, građevinske komore, sve će uništiti ako se ne budemo borili. Imate li vi koga da računate na pomoć, ja ću da vam kažem - nemate. Sad ću da vam otkrijem neke stvari koje ja znam.Neću vam govoriti detalje i imena, jer to ne smem da radim. Ako mislite da u koalicionim partnerima imate prijatelje - nemate. Nemate, to ne znači da treba, u to sam se uverio u nekoliko prethodnih dana i za to imam i dokaze, ne računajući neke manje koalicione partnere, poput Milice, Aleksandra i tako dalje.Ovo drugo, zaboravite. Sve vam isto misle i sve nam isto žele kao i ovi koji hoće naše glave. Ali ne političke glave, nego fizičke. Valjda misle da smo ih se mnogo uplašili. Na njihovu žalost, preživao sam 5. oktobar, na ulici. Stefanović je bio sa mnom tada, na ulici, ali kada imate svoju ideju, kada verujete u to što radite, kada vam je savest čista, kada se borite za svoju zemu, onda vam ne može niko ništa. Posle 50 godina im nije palo napamet da pogledaju ni tu železničku stanicu stanicu, nije im palo da pogledaju bilo koju prugu u Srbiji, 0 metara pruge su izgradili, koji su autoput izgradili... zadužili se po tada relativnoj visokij kamatnoj stopi i opstavili da mi platimo i uradimo autoput. Otpustili su 550.000 ljudi. Ali to mroate da govorite ljudima. Danas glasaju ljudi koji imaju 18, 25 godina koji se ne sećaju tog vremena. Audima morate da pokazujete šta i kako je bilo. Koliko puta je u Boru su dolazili i govorili malo fabrika nameštaja, malo kikiriki. A sad nas kritikuju što ceo taj kraj živi zbog investitora kog smo mi doveli i koji je spasio ljudima posao. I opet im nešto nije dobrto i opet im nešto ne valja. I znajte nešto, kad god vidite ljude besne znajte da smo im najviše učinili. Kao i ovaj što mu se osuđivani tata žali na nešto pa mi preti, kao i taj njegov mali, od Pinka pa ne znam do čega nije radio. Ali je besan, strašno je besan, jer mu je država uskratila iako mu je dala da radi na svim mogućim mestima.

Hoću ovu priliku da iskoristim da se zahvalim 99 opdsto onima ljudima u Srbiji kojima nismo ništa učinili osim što smo radili na promeni lica Srbije, ali ništa posebno nismo za ljih uradili. Oni su naša snaga i pokretač, a ne ovi kojima smo sve učinili. Ti kojima smo sve dali, deset puta mu daš sve, 11. put ne daš, postaje najveći neprijatelj. Za nas su obični ljudi kojima nismo davali ništa, osim prilike da žive od svog rada, bolje škole, bolnice, puteve, nego ranije. E, to je suština. I to je za nas važno, da sa tim ljudima razgovarate.

Kada su protestvovali prošli put, po Beogradu, su bile neke od zaista neke od velikih demonstracija, takođe zloupotrebljavajući i koristeći emocije ljudi. Zato im se žuri. Koliko je to jadno od strane tih politiučkih strvinara i lešinara. I oni ne dolaze da ponude nešto. Ne dolaze da ponude ništa, jer nemaju šta da ponude. Nikada ništa nisu uradili za ovu zemlju osim što su oni opljačkali sve što su stigli i svoje džepove napunili. Ili ćete da se borite, ili nemojte da učestvujete u političkoj utakmici.

I ne sumnjam ja u Miloša i Anu, ili Darka i Sinišu, ali sumnjam u one koji se sakriju. Vreme je da otvorimo karte tog marta do juna sa tom rekonstrukcijom, da se zahvalimo svima koji odu na televiziju da kažu da poštuju Vučića jer znaju da tako dobijaju glasova, a iza leđa prozivaju sve naše protivnike da im kažu da je "to Vučić uradio, nemojte nas da napadate", kao što i neki od vas to rade, da se ne lažemo. Vreme je da se pogledamo u lice i da stvari postavimo jasno. Pa kud puklo da puklo. Vi se spremajte, nije sramota, tamo krajem 2026., početkom 2027. godine imaćemo izbore. Nije mi žao kad dovedemo nekog borca, ma odakle da dođe. Nije problem ako izgubimo, ali pobedićemo uvek. Da li možemo da izgubimo, naravno da možemo, ali polako, borićemo se! Ako izgubimo vlast, pobedićemo ih za 4 godine, baš kako je Tramp počistio ove u Americi. Otićiće od nas koji su tu ostali zbog fotelja, veliki biznismeni, a koji ništa drugo ne rade osim što iza leđa svoju stranku napadaju, jer valjda nisu postali multimilijarderi i za to smo im mi krivi. Biće nekoliko tih političkih prevrtljivaca, ali ja dobro znam ovu stranku. Ja sam ponosan član ove stranke, ovo je stranka najboljih ljudi i domaćina, i do smrti ću biti njen član. Ovo je stranka najboljih ljudi. Ovo je stranka Srbije!

A ti Bobane, grozne su ti slike iz Dubrovnika. Ako nema ko da ti kaže, evo ja ću da ti kažem. Slikaj se u tvojoj Vrnjačkoj Banji.

Moja molba za vas je da se vi ujedinite da idete od kuće do kuće, Miloše, spremajte se kao da su izbori u aprilu ili maju. Nikad se ne zna, kao da su izbori tad, mislim da će biti kraj 2026., početak 2027. godine, ali da ove korumpirane, koji obraza nemajukoji zloupotrebe svaku tragediju... Znate koju su im ideje? Govore ljudima da od 14 do 16 sati izađu sa posla, zamislite taj ološ i te ideje. Odustali su od ideje da svi povuku svi svoje račune iz banaka. Svi bi mogli da povuku, ali njih 10 nikako imaju milijardu evra na računu, ne mogu da nose u onim kamionima sa fejkalijama, nema gde da ih stave, pa je ta ideja propala.

Đuriću, obiđite sve porodice, pomozite sve što možete da učinite, a vi se spremite za borbu. Možemo da padnemo, to nikada nije sramota. Sramota je da ne uzvratimo onima koji su najgore uradili, koji su uništili za ovu zemlju, razvalili je, ostavili bez posla ljude, ćutali na nezavisno Kosovo i na otcepljenje Crne Gore, smeta im sve što čini uspešnu Srbiju. Zato u borbu, od kuće do kuće, od brata do vrata! Da po ko zna koji put pokažemo koliko volimo našu zemlju. Živela Srbija! U borbu do pobede!

17.20 - Sednicu je otvorio predsednik SNS Miloš Vučević.

- Pored sve tuge i nesreće koja je zadesila naš narod, ne bežeći od bilo čije odgovornosti, kako u krivično-pravnom smislu, tako i u političkom, obaveza SNS je da ne dozvoli da se država uruši i da ne dozvoli da sve što je urađeno bude izostavljeno - kazao je Vučević.

- Geopolitička situacija je takva da mnoge stvari ne zavise od nas, ali se prelamaju preko naših leđa. I kada se desi velika tragedija kao prošlog petka u Novom Sadu, to je poziv na nacionalno jedinstvo. To jedinstvo i solidarnost ne znači amnestiju bilo koga, niti bekstvo od istine niti prećutkivanje. Znači odgovoran pristup, objektivan pristup, onakav kakav svaka država mora da ima. Očekujemo od vas kao članova GO da ne ćutite, već da se politički borite, poštujući bol porodice i da se čuje istina koja se tiče politike. Istina krivično-pravnog postupka je u rukama policije i sudstva. Ne sme biti pritisaka sa bilo koje strane, i sa pozicije i opozicije - ukazao je Vučević.

Kako kaže, obaveza je da ne dozvolimo da anarhija sa društvenih mreža pređe na ulice.

17.15 - Sednica GO SNS počela je minutom ćutanja za nastradale u Novom Sadu. Među prisutnima je i predsednik Aleksandar Vučić.

