VUČIĆ NAKON ISTORIJSKOG GOVORA: Pričao sam iz srca, to je izazvalo najveću pažnju ovde! Nadam se uskoro razgovoru sa Trampom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon istorijskog, hrabrog govora pred liderima 46 zemalja na Samitu evropske političke zajednice u Bidimpešti.

- Nije bilo lako da govorim posle Hendriksa, Zelenskog i Makrona. Govorio sam iz srca i ono što mislim. Vidim da je to izazvalo najveću pažnju ovde, videćemo posledice. Razgovarao sam sa mnogo lidera, mnogo bilaterala - rekao je.

- Nadam se da ću uskoro imati razgovore sa novizabranim predsednikom Trampom.

- Ako smem da kažem na osnovu onoga što sam govorio i što mi je reklo desetine lidera, i onoga što sam video, verujem da mnogi razmišljaju o narednim potezima i iščekuju poteze Bele kuće, ali sami moraju da razmišljaju o evropskoj bezbednosti i sigurnosti u budućnosti. Nisam optimista ni po jednom pitanju, ali ne isključujem mogućnost drugačijih i dalekosežnijih odluka posle izbora u Nemačkoj. Jer sad kad nemate nemačku vladu u punom kapacitetu, a očekuju se trzavice i politički vakum i sve drugo, i čekate formiranje vlade u SAD.

- Zahvalan sam Orbanu na gostoprimstvu i svemu što je priredio za sve goste - istakao je.

- Mi smo danas kad pogledate ekonomsku snagu Srbije, iako bismo uvek voleli da je veća, značajno je veća nego što je bilo 40 ili 50 odsto članica EU pre nego što su ušle u EU. Mi smo danas na istom nivou kao jedna ili dve članice, koje su dobile 40 ili 50 milijardi evra, a mi smo dobili dve milijarde, samo to da imate u vidu.

- Ako biste danas analizirali koje zemlje mogu da ispune sve kriterijume, mali broj zemalja bi to bio, mora da bude strateško-politička odluka. To nije pitanje da li znate šta piše u poglavlju 19, jer ja nemam pojma, niti iko zna. Kad sam pitao Tanju Miščević, ni ona ne zna, ne znaju ni oni koji su to sastavljali.

- Rekao sam im "hajde, ljudi, hoćete da donesete stratešku odluku", i video sam da su se svi tad nasmejali kada sam to govorio i da svi znaju da sam u pravu. Mislim da je to naišlo na razumevanje i na prihvatanje kao ozbiljnog argumenta s naše strane danas, video sam reakcije drugih.

O krivičnoj odgovornosti zbog tragedije u Novom Sadu

Na pitanje o političkoj odogovrnosti zbog tragedije u Novom Sadu, Vučić je rekao da je to užasna tragedija i da je najvažnije da se odmah ide u razgovar sa predstavnicima porodica i pomognu za sve što je potrebno.

- Ti ljudi su dostojanstveno prihvatili tragediju, što ne mogu da kažem za poltiičare. Očekujem politički odgovornost još nekih ljudi, ali mi je važnija krivična odgovornost ljudi, da odgovaraju za to. Pročitao sam hiljadu stranica papira, ne znam šta bih vam rekao. Ali siguran sam da će nadležni organi i tužilaštvo i sudovi da daju pravi odgovor na to.

- A da li ću prisustvovati glavnom odoboru stranke, ne znam još zbog rasporeda. Ako mi kaže američki predsdnik da imam razgovor sa njim, država će mi biti važnija, nego sastanak partije koju beskrajno volim.

- Svaki dokument treba da bude dostupan javnosti, ja sam uvek za to da ljudi to treba da vide jer nemam čega da se stidim niti sam ikad išta ukrao, za razliku od nekih drugih, koji uvek polaze od sebe misleći da su drugi kao i oni - nisu.

O neredima u Novom Sadu

- Otišao sam u Novi Sad mirno, zapalio sveću, stajao minut, odao poštu, prekrstio se, došao na bulčevar gde su se vraćali stotine ljudi sa protesta. Došao u prostorije stranke koju su demolirali, tamo gde su gazil isrpske zastave, da bi hrekao da neće više nikad da gaze srpske zastave. Pripadnici antisrpskih organizacija, od Brkovića, Jelića, Pogačara. Obratio se ljudima sa najmiroljubivijim porukama uz ogromnu trpeljivost. Prve procene štete kažu da je ona milion evra, to će najverovatnije pokrajinska vlada da plati i mi ćemo pomoći sa republičkog nivoa.

- Uvek su kao "ubačeni elementi", SNS huligani, a onda sutradan traže da se puste iz pritvora. Mi znamo svaki njihov korak, videli ste maksimalnu uzdržanost policije i poštovanja svih prava. Zahvalan sam policajcima koji su bili fantastični, divni.

- Važno je da objekti budu urađeni po svim propisima, zna se da na kraju dolazi i upotrebna dozvola. Da pokušamo da ne uništavamo svoju budućnost, kao što smo pokušali da uništimo građevinski ili geološko rudarski fakultet i sve druge. Samo se setite kad je i pod kakvim uslovima otvaran most na Adi.

- Mi moramo da razvijamo naše ne samo građevinske kompanije, moramo i privatne biroe da podstičemo, da inženjersku ekonomiju ne stigmatizujemo. Ovde je jasno da je struka zatajila, nečija. Kad bih rekao šta mislim, plašim se da bi rekli da utičem na tužilaštvo, zato ćutim. To nema veze ni sa Goranom Vesićem, ni sa ovim ni sa onim. U politici nekad morate da snosite odgovornost i za ono za šta niste krivi - zaključio je predsednik Vučić tokom obraćanja iz Budimpešte.