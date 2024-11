"AKO TO NE BUDEMO MOGLI, BIĆE KATASTROFA" Vučićevo upozorenje: Nisam siguran da će Putin uopšte prihvatiti primirje!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić održao je istorijski najhrabriji govor pred 46 evropskih lidera na samitu Evropske političke zajednice u Budimpešti.

Predsednik Vučić je rekao i da nije siguran da li će Putin biti spreman na bilo kakvo primirje.

- I ja sam vam duboko zahvalan, Ursula, što ste došli u naš region i što ste razgovarali sa nama o ovim pitanjima. I nije reč o 100, 500, milijardu evra. Više se radi o SEPA, zelenim trakama (linijama). Više se radi o pitanjima jedinstvenog tržišta. A sve je u pripremama i znanju o energetskim pitanjima, jer ćemo se suočiti sa strašnim nestašicama struje, a da ne govorimo o gasu i nafti. I to nećemo moći da rešimo. I treba da nađemo partnere koji će nam pomoći da izgradimo nuklearne modularne reaktore mnogo brže nego što se to dešavalo do sada.

- I mi moramo da se pozabavimo ovim pitanjima. A ako to ne budemo mogli, biće prava katastrofa. I treba da pokušamo da uradimo nešto pre ove zime, govoreći o svim ovim pitanjima na Bliskom istoku. Trebalo bi da razgovarate sa našim ukrajinskim prijateljima kako to da uradite ili kako da predložite, a da im ništa ne namećete, jer oni plaćaju najveću cenu. Ali da o tome razgovaramo na racionalan način i da se ne plašimo da pokrećemo ova pitanja. I ne verujem, da vam pravo kažem, dve i po godine nisam razgovarao sa Putinom, iako sam ga pre toga sreo 21 put. Nisam siguran da će Putin uopšte biti spreman da prihvati ovo, bilo kakav prekid vatre ili primirje.

Na kraju govora, Vučić je naveo i da Evropa može da ostane najbolje mesto za život.

- I onda će bar svi videti ko hoće to primirje, a ko neće. To je ono što ja mislim. Izvinite što sam rekao nešto što mnogi od vas misle, a niko ne želi da kaže javno, ali to je bila moja dužnost. Ja sam politički veteran, završavam svoj mandat za dve godine, i to je sve. Ali ja vas molim, molim vas, sve vas iz Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Evropskog saveta i sve vaše evropske lidere da razmotrite strateške odluke. To je ono što nam je potrebno za budućnost, a ne samo taktičke odluke. I verujem da u tom smislu Evropa može da ostane najbolje mesto za život u čitavom svetu. Hvala vam puno što ste me saslušali, i hvala, Viktore, što ste mi dali priliku da nešto kažem - rekao je predsednik Vučić.