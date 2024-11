PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na samit Evropske političke zajednice u Budimpešti i izjavio da očekuje otvoren razgovor u svetlu novih geopolitičkih okolnosti i po pitanju nekoliko stvari koje su za nas važne, kao i da očekuje da Evropa donosi strateške, a ne birokratske odluke.

Predsednik Vučić obratio se na samitu

Predsednik Vučić obratio se na samitu u Budimpešti.

- Dragi Viktore, hvala na prijemu. Naravno da mi nije lako da danas govorim nakon prethodnih govora. Nije lako za mene da pričam danas i da izrazim drugačije mišljenje. Nije mi lako da izrazim različito mišljenje po pitanjima, ali daću sve od sebe da to uradim što poštenije i iskrenije, s obzirom na okolnosti. Verujem da nam je, umesto ponavljanja istih poruka, potreban pravi strategijski razgovor svih nas koji sedimo ovde. Svet se promenio i menjaće se još uvek. Mi još uvek živimo u prošlosti i ne prihvatamo promenu, ponavljajući floskule kao što smo nekada radili - kazao je predsednik.

- Verujem da, nakon što smo Donalda Trampa prikazali kao đavola, sada ćemo izgleda da promenimo priču i napravićemo mu krila anđela da bi ta priča o njemu mogla da se promeni ili da bi njegova agenda mogla da se promeni. To neće biti tako lako. Postoji još nešto što moramo da razumemo, više od onoga što će Ursula, Šarl i drugi razgovarati sa Trampom. On će naći načina da se bavi važnim pitanjima - istakao je Vučić.

- Međutim, pravi problem je šta se zapravo dogodilo u SAD, šta su ljudi u SAD preneli kao poruku svima nama, čega im je bilo dosta, šta žele da vide... Da li su oni zaista hteli da drže takva "moralna" superiorna predavanja drugima u svetu, kao što je bio slučaj, da slušaju mišljena poznatih ličnosti ili samo da vide da se ispunjavaju potrebe običnih ljudi. Da li je bitnije da obični zemljoradnik napuni svoj rezervoar. To je ono što je bitno, to je poruka za sve nas, to je nešto o čemu mi treba da povedemo računa - navodi dalje predsednik Vučić.

- Razgovarao sam sa svojim dobrim arapskim prijateljem, predsednikom jedne vrlo cenjene zemlje. Pitao me je koliko godina ima moj najmlađi sin, to je bilo prošle godine. Rekao sam šest godina. On me je pitao "Možeš li da zamisliš njegov život za 20 godina? Gde bi želeo da tvoj sin živi, u bogatom delu sveta ili siromašnom? Uskoro da vidimo gde će biti Evropa, a gde ćemo biti mi u budućnosti". Rekao sam mu "mi smo lojalni ljudi, tako možda nekima ne delujemo, ali smo mi jako lojalni. Obećao sam svom narodu da ćemo ostati na evropskom putu i tako će i biti". Rekao mi je "samo razmisli o tome". To govorim zato što sada mislim da bismo trebali da pričamo o strateškim pitanjima - kazao je Vučić.

- Kad pričamo o Zapadnom Balkanu, neću da zloupotrebim ovu priliku, hvala Orbanu što mi je dao ovu šansu, prošli put niko od nas sa Zapadnog Balkana nije imao priliku da govori, neću sad da zloupotrebim Vaše poverenje, da kritikujem nekog u susedstvu, da se bavim bilateralnim sporovima, ali bih želeo da kažem da imamo hiljade problema. Imaćemo izbore u Nemačkoj, što znači da na šest meseci možemo da zaboravimo bitnije nemačko učešće u svim našim pitanjima, a kad je tako nisam siguran da je to u najboljem interesu Evrope i svih nas. Mi kao zemlja smo skoro u potpunosti u zavisnosti od nemačke ekonomije i industrije i možete da pretpostavite koliko nam je bitno sve što se u Nemačkoj dešava - kaže predsednik.

- Slušao sam Emanuela veoma pažljivo, iskreno sam zahvalan na nekim stavovima koje je danas izneo. Slušao sam vas sve, ali moram da kažem jednu stvar - kao zemlja, mi smo uvek bili optuživani, najlakša smo meta bili da nas optuže za to što nismo nametnuli formalne sankcije Rusiji. Kao što vidite, ja to nisam krio. Pravo pitanje je da, ako analizirate našu podršku Ukrajini, kad pričamo o finansijskoj pomoći, humanitarnoj pomoći koja je mala u poređenju sa Nemačkom, SAD i drugim velikim zemljama. Ali ako poredite malu Srbiju sa čak i nekim većim zemljama od nas koje su u EU i svim zemljama sa Zapadnog Balkana, naša podrška je bila mnogo veća - naveo je Vučić.

Vučić sa Makronom

Predsednik Vučić sastao se sa francuskim kolegom Makronom.

- Srdačan susret sa Makronom sa kojim sa razgovarao o zajedničkim evropskim izazovima i daljem jačanju bilateralnih odnosa Srbije i Francuske. Evropi su potrebni mir i hrabre strateške odluke kako bi krenula putem ubrzanog rasta i trajnog prosperiteta, a samo radeći zajedno, ozbiljno i konstruktivno možemo doći do tog cilja. Zahvalio sam predsedniku Makronu i na ličnom angažmanu kada je u pitanju podrška evropskom putu Srbije - istakao je predsednik.

Makron, Erdogan, Rute: Predsednik sa brojnim svetskim liderima

Vučić se u Budimpešti sastao sa brojnim svetskim liderima.

- Iskoristio sam početak Samita Evropske političke zajednice da sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom, predsednikom Republike Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom i premijerom Češke Republike Petrom Fijalom razmenim mišljenja o jačanju bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta. Srbija je ozbiljan i konstruktivan partner u rešavanju zajedničkih evropskih izazova i uspostavljanju mira, u cilju stvaranja bolje budućnosti za sve naše građane - poručio je Vučić.

Makron: Moramo da izgradimo Evropu koja je odbrambena i sposobna

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da Evropa mora da zaštiti svoj suverenitet, stratešku autonomiju i tržište umesto da zavisi od drugih.

On je rekao da mora da se izgradi Evropa koja je odbrambena i sposobna da bude bezbedna.

Kako je rekao Evropa mora da ima važnu ulogu u NATO alijansi.

- To je strateška uloga koju mi u Evropi moramo ozbiljno da prihvatimo. Ne možemo da prepustimo našu bezbednost Amerikancima. Bez obzira da li ste članica Evropske unije ili ne, mi moramo da se postaramo da imamo Evropske preference u našoj industrijskoj proizvodnji. Moramo da se postaramo da imamo bezbednost u našim zemljama, na jugu, na istoku, na zapadu - rekao je Makron.

Francuski predsednik je istakao da Evropa mora da se postara da je ujedinjena i da brani sopstvene interese

- Naš model, otvoreni model i model liberalne demokratije je nešto što će neke druge sile želiti da iskoriste - rekao je Makron i pomenuo da Balkanske zemlje imaju dosta problema sa sajber napadima i dezinformacijama.

- Moramo da zaštitimo naša demokratije, naša demokratska pravila - rekao je Makron.



Orban: Evropska politička zajednica mora da razgovara o geopolitičkim pitanjima

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Evropska politička zajednica mora da razgovara o geopolitičkim pitanjima. On je rekao da lidere povezuje zajednički interes i zajednička odgovornost za Evropu.

- Znamo da imamo zajedničke odgovornosti i želim vam plodonosnu diskusiju - rekao je Orban na otvaranju skupa.



"Uvek prijateljski susreti sa kolegama iz EU i našeg regiona"

Vučić se sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom i predsednikom Vlade Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim, predsednikom vlade Republike Albanije Edijem Ramom.

- Uvek prijateljski susreti sa kolegama iz EU i našeg regiona. Razgovarali smo o mestu i ulozi zemalja Zapadnog Balkana u novoj globalnoj političkoj realnosti, aktuelnim pitanjima koja imaju direktan uticaj na budućnost svih nas, kao i o intenziviranju saradnje i udruživanju snaga u naporima da se postigne mir, kao osnovni preduslov za napredak Evrope - objavljeno je na Instagramu.

Razgovor sa predsednikom Vlade Gruzije

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobakhidžeom.

- Sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobakhidžeom sam razmenio stavove o zajedničkim izazovima u oblasti ekonomije, bezbednosti i energetike. Istakli smo spremnost za dalje jačanje veza između Srbije i Gruzije i naglasili važnost unapređenja bilateralnih odnosa i saradnje na evropskom putu. Saglasili smo se da je posvećenost miru i stabilnosti u regionu od ključnog značaja za evropski kontinent- naveo je Vučić na svom Instagram nalogu.



Vučić sa Nehamerom

Predsednik Vučić sastao se sa kancelarom Republike Austrije Karlom Nehamerom.

- Sa austrijskim kancelarom Nehamerom o novim okolnostima na globalnoj geopolitičkoj sceni, aktuelnim pitanjima u oblasti bezbednosti, energetike, migracija. Razmenili smo mišljenja i o mogućim političkim kretanjima u bliskoj budućnosti, kao i o strateškim odlukama koje stoje pred Evropom i našim regionom - objavio je predsednik na Instagramu.

"Imaću čast da govorim o interesima Srbije"

Vučić je po dolasku na samit izjavio da očekuje otvoren razgovor u svetlu novih geopolitičkih okolnosti i po pitanju nekoliko stvari koje su za nas važne, kao i da očekuje da Evropa donosi strateške, a ne birokratske odluke.

- Imaću izuzetnu čast da govorim i na ovom otvorenom delu, na plenarnom delu, ispred svega nas šestoro, da se obratim i govorim o interesima Srbije. Istovremeno, morate govoriti o poziciji Evrope u budućem svetu, jer mnogo toga se menja - rekao je Vučić.

Istakao je da nije lako doneti zaključke u jednom danu ili nekoliko sati.

- Zato se divim našim političarima, analitičarima, svima koji sve znaju o rokovima. Nekoliko sati me neće biti potrebno mnogo, mnogo vremena da razmišljam, da slušam, da učim, da sagledam, da stavim na papir i da vidim kako i na koji način da gledam u budućnost u ovakvim promenjenim okolnostima. Mislim da su neke stvari jasne, po tom pitanju neke ne do kraja - naveo je Vučić.

Naglasio je da smatra da Evropa mora da se ponaša strateški odgovorno, da mora da donosi strateške odluke, a ne da se bavi tricama i kučinama i birokratskim procedurama oko bilo čega.

Domaćin Orban - na samitu 47 šefova država i vlada

Na samit u Budimpešti stižu i ostali šefovi država i vlada.

Domaćin samita je predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, koji će u Areni "Puškaš" ugostiti 47 šefova država i vlada iz zemalja EU, kandidata za članstvo i drugih država koje se graniče sa EU.

Očekuje se prisustvo lidera Francuske, Velike Britanije, Turske, Ukrajine, lidera Zapadnog Balkana.

EU će predstavljati predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije, Šarl Mišel i Ursula fon der Lajen i visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Žosep Borelj.

Na petom sastanku Evropske političke zajednice učesnici će razgovarati o evropskim bezbednosnim izazovima, uključujući rat u Ukrajini, situaciji na Bliskom istoku, neregularnoj migraciji , o ekonomskoj bezbednosti i povezivanju u smislu energije, transporta, IT i globalne trgovine.

Samit je prethodno održan u Granadi, Kišinjevu i Pragu, dok će se sledeći samit održati u Albaniji na proleće 2025.godine.