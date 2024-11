VUČIĆ - VELIKI DRŽAVNIK: Dostojan da brani našu zastavu i čuva našu Srbiju

SMIRENOST, pribranost, briga o narodu, briga o srpskom grbu i srpskoj zastavi, mudrost, pravednost, hrabrost, odlučnost, empatija i razumevanje naroda...

Foto: Tanjug

Ovo su samo neke od odlika velikog državnika, a koje je upravo u ovim trenucima, teškim za naš narod, pokazao šef naše države Aleksandar Vučić, kada s jedne strane imamo tragediju u kojoj je nastradalo 14 ljudi u Novom Sadu, a sa druge strane političare koji organizuju proteste i prave nemire u istom tom gradu.

Dok Vučić ponosno nosi srpsku zastavu uvek i svuda, čak i u Ujedinjenim nacijama gde su to pokušali da mu zabrane, dok čuva nasleđe koje su nam ostavili preci i ne da nikome da udari na ono što je naše, na ono što je srpsko, opozicija i njihove pristalice simbole Srbije uništavaju na svakom mestu.

Sinoć, u Novom Sadu, gazila je opozicija srpske simbole, palila je Gradsku kuću, skidala srpske zastave, kamenicama udarala na institucije koje su nam svima u amanet ostavili naši dedovi, koji su ginuli za iste te simbole. Dok su pristojni građani Srbije i sinoć tihovali, oni su lomili, palili i urinirali. Poslali su slike nasilja iz grada koji važi za prestonicu kulture, mesto koje je okupljalo najobrazovanije i najmudrije ljude. Pijetet nisu pokazali prema žrtvama, poštovanje prema porodicama žrtava nisu pokazali, ali jesu svoj prljavi obraz!

S druge strane je onaj koji će u istoriju biti upisan kao veliki državnik upravo zbog svojih dela i načina na koji vodi ovu našu ne veliku, ali ponosnu i slobodnu Srbiju - Aleksandar Vučić. Smirenošću i staloženošću reagovao je sinoć predsednik Srbije, onaj koga je narod odabrao da bude na čelu države.

"Prolaze dani od užasne tragedije u Novom Sadu, pristojni ljudi ne mogu i dalje da dođu sebi od bola i patnje. Još jednom izražavam saučešće porodicama stradalih u jezivoj tragediju na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Zato su neki drugi su organizovali proteste, demonstracije, ne i komemorativne skupove, ne žal zbog stradalih ljudi, već su organizovali histerične, užasne fizičke napade na svoje neistomišljenike i sve druge, koji im se nisu pridruživali u koloni, ali i na prostorije onih koji misle drugačije. Ni to im nije bilo dovoljno, napali su svim sredstvima Gradsku kuću, jednu od starina važnih za celokupan srpski narod, ne samo farbama i dimnim bombama, već i kamenicama razbijali, nogama udarali, napadali policajce, pokazivali bes. Imate pravo u našoj zemlji da se ponašate kao neljudi. Dozvoljeno je. Imate pravo da budete neljudi, ali nemate pravo da ugrožavate sve druge koji misle drugačije. Za našu srpsku trobojku ginule su generacije i čuvale je, dok su večeras tu istu trobojku gazili u Novom Sadu. Ono što je moja poruka njima je da je policija veoma uzdržana večeras, nadležni državni organi su večeras uzdržani, ne samo zbog njih, već zbog pijeteta koji pokazujemo prema žrtvama užasne tragedije. Ali nemojte da, narode i građani Srbije, da mislite da je nasilje dozvoljeno. Svi koji su učestvovali u ovome biće kažnjeni, biće odgovorni i biće gonjeni od strane države Srbije. Nikada više ne sme da se dogodi nešto što podseća na nacističke napade na političke neistomišljenike od pre 90 godina i da se događa u našoj zemlji. Tako nešto nećemo dozvoliti. Odbranićemo srpsku državu, odbranićemo i sačuvaćemo srpsku trobojku i pobediće pristojna Srbija", bila je poruka upućena svim građanima Srbije u trenutku dok su opozicija i njene pristalice pravile nerede u Novom Sadu.

I ne, nije ostao da iz Predsedništva šalje poruke građanima, već smelo i hrabro otišao je među svoj narod, otišao je šef naše države sinoć u Novi Sad. Upalio je sveću ispred Železničke stanice za sve nastradale u tragediji i obratio se potom rečima svim građanima Srbije kojima je pružio utehu celom narodu koga je obuzela tuga zbog nastradalih sugrađana. S druge strane, poslao je jasnu poruku da nikome neće biti dozvoljeno da uništava i gazi srpsku zastavu, da niko neće uništavati kulturno dobro sagrađeno još 1895. godine i da će za nasilje svako odgovarati.

I samo dan ranije, obraćajući se građanima Srbije, predsednik Vučić, kao odgovoran državnik i veliki lider, ukazao je na to da je država preduzela sve mere i da će odgovorni za užasnu tragediju biti kažnjeni, da se niko neće izvući zbog onoga što se desilo.

- Kada se ovakve tragedije dogode, nacije, država su kao jedna porodica i one pristojne ljude uvek ujedine. Pristojni ljudi u tuzi ne traže glave bilo čije. Pristojni ljudi traže da snažno zagrljeni kao porodica iz svega izađu zajedno, brinući o onima koji su pretrpeli najveći bol, tešeći ih i radeći da se sve ovo nikada ne ponovi. Kad ovo kažem, to je naš odnos prema žrtvama, podrška porodicama žrtava i odgovornost. Ta odgovornost mora da bude pre svega krivičnopravna - rekao je Vučić. - Kada sam rekao krivično će odgovarati svi koji nose neku vrstu odgovornosti, nisam to rekao zato što želim da pripadam delu neodgovornih ljudi koji žele samo nečiju krv i nečiju glavu, ja sam to rekao da to mora da bude nauk da nam se to ne ponovi. Ta odgovornost mora da bude jasna i nedvosmislena.

Pozvao je Vučić, upravom tim rečima, na pomirenje, pružio je ruku svima, ne mareći za rejtinge, niti za svoj život, već za narod i ono što će biti ubeleženo u istorijskim udžbenicima. Upozorio je i, samo dan ranije, na planove opozicije da izazovu nerede... A oni su sinoć palili, lomili, uništavali Novi Sad. Pokušala je opozicija da opet i nanovo uništi Srbiju. A Vučić, pokazao se dostojnim, dostojnim da brani našu zastavu i čuva našu Srbiju i narod!