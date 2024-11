BATUT SE HITNO OGLASIO: Upozorili na opasnost od širenja zaraza zbog ispuštanja fekalija ispred Graske kuće u Novom Sadu

INSTITUT za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ oglasio se povodom divljačkih protesta u Novom Sadu.

Foto: Detektor laži/printskrin

- Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ primoran je ovim putem da skrene pažnju javnosti na sve opasnosti od rizika od širenja ozbiljnih zaraza (kao što su uzročnici Hepatitisa A, salmoneloza, šigeloza, rota virusi, ešerihija colli i druge) do koje može doći ispuštanjem fekalija na gradske ulice. Na taj način fekalije se lako zadržavaju na obući prolaznika, prenose dalje, unose u radne i kućne prostorije, što sve može neminovno da dovede do zaražavanja kako najmlađih, tako i onih starijih lica, čime njihovo zdravstveno stanje može dodatno da se ugrozi i dovede u rizik. Ovako neodgovorno i bahato ponašanje pojedinaca je za svaku osudu i ovim putem apelujemo na sve, da se uzdrže od sličnih akcija koje neminovno dovode do ugrožavanja zdravlja šire populacije. - stoji u saopštenju.