LIST DANAS PRIZNAO NAKON GODINU I PO DANA: Vlast realno nije imala veze sa Ribnikarom

JUTROS je u dnevnom listu Danas, u vlasništvu Junajted medije i Dragana Šolaka, osvanuo neverovatan tekst, s obzirom na to da se u njemu konačno priznaje nepobitna istina.

Foto: Novosti

Naime, nakon godinu i po dana, ovaj list je u svom tekstu napisao činjenicu koju su svi znali od samog početka, a to je da „vlast realno nije imala nikakve veze sa masovnim ubistvom u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar“.

Ovo je napisao Nenad Kulačin, jedan od voditelja jedne emisije na televiziji Nova S, takođe u vlasništvu Dragana Šolaka i Junajted medije. I ovo ne bi izazvalo nikakvu pažnju javnosti, da svi mediji istog tog vlasnika sve vreme do sada nisu tvrdili upravo suprotno! Ako se setimo početka maja prethodne godine, nakon stravičnih masakara koji su potresli svakog građanina Srbije, opozicija je brže bolje organizovala proteste, koje je prvobitno zakazala dok su još trajali dani žalosti. Onda su proteste nazvali Srbija protiv nasilja, uz zdušnu podršku medijske mašinerije koja je, evo danas osvešćena istinom, priznala da vlast, REALNO, nije imala nikakve veze sa zločinom u Ribnikaru. Setite se svih živih prenosa na televizijama ove kompanije, gostovanja koji su samo za cilj imali pomaganje opoziciji da se domogne vlasti. Na stranu što je ta opozicija, nakon što su prva dva protesta i bila posećena zbog emotivnog stanja građana, udruženje Srbija protiv nasilja registrovala u kafani u Šapcu pod nazivom Estrada. Na stranu što su posle izašli na izbore pod istim imenom, otimajući proteste od građana, koji su to umeli da kazne debaklom koji su opozicionari doživeli na izborima. Ovo je ipak bitno priznanje i pokazatelj modusa operandi današnjih opozicionih političara i njima naklonjenih medija.

Još je važnije imati u vidu ovo danas, kada su građani Srbije ponovo uznemireni nakon stravične tragedije koja je pogodila Novi Sad. Ponovo opozicioni političari pozivaju na proteste, koji za cilj nemaju iskazivanje empatije, poziv na odgovornost onih koji su zaista odgovorni, već je cilj isključivo da Aleksandar Vučić ne bude na vlasti. Svaka psihički zdrava osoba želi da se odgovorni za tragediju u Novom Sadu privedu pravdi, ma kako se oni zvali i ma koje poslove obavljali. Nebitno je kog ste političkog opredeljenja i za koga glasate, svi normalni ljudi žele najstrože kazne za odgovorna lica koja su napravila propuste i doveli do toga da 14 nedužnih ljudi izgubi život. Ali da bi se to dogodilo, potrebno je sprovesti pre svega istragu a zatim i suđenje. Šta će se dobiti protestima protiv predsednika Republike, opkoljavanjem predsedništva, blokadom saobraćajnica i mostova?

Zašto nam u maju prošle godine iz opozicionih glasila nisu jasno i glasno poručili, baš kao što to danas rade, da vlast realno nema nikakve veze sa ubistvom u Ribnikaru? Autor dodaje „osim moralne odgovornosti“, ali zaboravlja da napomene da je nakon Ribnikara, realno, pala čitava Vlada i da se išlo na vanredne parlamentarne izbore. Autor takođe, pri kraju teksta, poručuje da opozicija „sada ima puno pravo na proteste, i to one prave a ne vikend i one za slikanje“. Da li to znači da protesti u maju, koje su organizovali isti ljudi koji organizuju današnje proteste, nisu bili pravi? Da su bili vikend protesti za slikanje? Da li će se tako naredne godine govoriti i o protestima koji su zakazani za danas?

Dani koji su pred nama vreme su za tugu i zajedništvo i pozivanje na krivičnu odgovornost onih koji su zaista odgovorni. Politička odgovornost, razume se, nešto je što se takođe treba tražiti i očekivati. Prvi koji je to uradio bio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je jutros i zvanično podneo ostavku iz moralnih razloga.