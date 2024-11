VUČIĆ POKAZAO SPORAZUM IZ 2009. GODINE: Nisam ja proglasio ugovore sa Kinezima tajnim, već Dinkić i Nikezić

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gostuje večeras od 21 čas u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji.

Ističe da je čuo razne gluposti poput svaljivanja odgovornosti na kineske kompanije.

Kaže da je 20. avgusta 2009. godine potpredsednik Vlade Mlađan Dinkić (kako kaže "Aleksićev šef") potpisao Sporazum o ekonomskoj saradnji sa NR Kinom, a aneks broj 1 je potpisao Đilasov saradnik Dušan Nikezić.

- Suština je da se izbace kineske kompanije i to je smešno. Doneo sam papir da vam pokažem,

Na pitanje Milomira Marića da li je on proglasio ugovore sa Kinezima tajnim, Vučić je pokazao sporazum iz 2009.

- 2009. godine, 20. avgusta, Mlađan Dinkić, aneks broj 1 tog sporazuma između Srbije i Kine, potpisuje Mlađan Dinkić, Aleksićev šef kad su nas lagali za onih 1.000 evra koje će da podele. Aneks 1 je potpisao Dušan Nikezić, Đilasov potpredsednik danas, oni kojima su usta i koji na najglasniji način izgovaraju reči prekora, onima koji ih nisu kritikovali za to, već smatraju da je dobro to što su uradili. Samo da znaju ljudi da su oni koji su to uradili, ne mi, kad pričaju o ne znam čemu.

- Da li je tu pogrešio neki institut, zavod, ustanoviće sud. Važno je da usledi kazna da bi to bio nauk i opomena svakome da u budućnosti mora da se vodi računa i sa mnogo više pažnje pristupa poslu. Ne možemo više da izgubimo ni jednog deku ni jedno dete.