NEMA ZAHTEVA PRIŠTINE ZA PRIJEM: Skupština Interpola usvojila dnevni red

NA ovogodišnjoj Generalnoj skupštini Interpola, čije je zasedanje danas počelo u Glazgovu, neće se razmatrati pitanje članstva tzv. Kosova u ovoj međunarodnoj policijskoj organizaciji.

Foto: MUP

To je za "Novosti" upravo potvrdio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji predvodi delegaciju Srbije.

- Usvojen je dnevni red Skupštine i u njemu nema zahteva Prištine da bude primljena u Interpol - naveo je Dačić.

On je uoči sednice poručio da režim Aljbina Kurtija nije podneo kandidaturu, ali da nije isključeno da neko od njihovih pokrovitelja to učini prilikom usvajanja dnevnog reda. To se nije dogodilo, a i da jeste, istakao je Dačić, tzv. Kosovo nema šanse da postane članica Interpola.

Priština je do sada pet puta bezuspešno pokušavala da "otvori vrata" Interpola, koja će im, sva je prilika, i dalje biti zatvorena, jer je većina članica ove organizacije protiv njihovog prijema.

Tokom zasedanja Interpola naša delegacija će u brojnim susretima sa svetskim zvaničnicima dodatno potvrditi podršku Srbiji kada je reč o Kosovu i razmatrati produbljivanje saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala.

Glavne teme ovogodišnjeg zasedanja biće izbor novog generalnog sekretara Interpola, razmatranje izmena Ustava ove organizacije i izbor članova Izvršnog komiteta.