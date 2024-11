ŠEŠELJ U EMISIJI ''HIT TVIT'': Meni je žao što je prijateljski španski narod doživeo ovu katastrofu

NA TV Pink emitovana je emisija Hit Tvit, a prisutni gosti su uputili saučešće porodicama stradalih u tragediji u Novom Sadu.

Foto: Pink Printscreen

-Ova tragedija se duboko utisnula u svest celog srpskog naroda i mislim da se još dugo od toga nećemo oporaviti- zaključio je Šešelj.

- Gujon glasa za predlog broj jedan i reakcije naših gledalaca večeras to je reakcija na sve zloupotrebe i biće nam bollje kada se nešto ne daj bože tako nešto desi slušamo reči našeg predsednika- kazao je Gujon.

Telefonska uključenja

- Jovanović upućuje ponovo saučešće i staje u emocionalnu i duševnu podršku našem narodu, i odabira predlog broj jedan, tj. tragdeija u Novom Sadu.

Telefonska uključenja i glasanje za teme u emisiji

Šešelj izrazio žaljenje zbog poplava u prijateljskoj Španiji

- Meni je veoma žao što je prijateljski španski narod doživeo ovu katastrofu... Ja uvek imam u vidu da je Španija jedna od zemalja članica EU koja nije priznala Kosovo. I još jednu stavr moram da naglasim ovde- taj junački španski narod je pokazao da su u njemu ostala ona republiaknska ubeđenja... - istakao je Šešelj.

Treći predlog-poplave u Španiji

Prof. dr Vojislav Šešelj:

- Neka se upitaju Hrvatu šta bi se zaista desilo da oni ispale tu raketu, zar oni misle da bi Zagreb nakon toga postojao- zapitao je Šešelj aludirajući na izjavu na HRT da bi bilo dobro ispaliti raketu i pogoditi predsednički avion Aleksandra Vučića.

Veljko Jovanović o hrvatskim napadima

- Ja kao mlad čovek nemam ništa protiv srpskog sveta, baš naprotiv podržavam jedinstvo sveg srpskog naroda...Na svaki mogući način žele da nas opstruišu- istakao je politički analitičar Veljko Jovanović.

Vojislav Šešelj o ponašanju Hrvata

- Pogledajte sad ovu fabriku Karneks. Onda su je DOSmalnije prodale Hrvatima i odjednom je naglo pao kvalitet njihovog kvaliteta... počeli su da uvoze mesni otpad iz Nemačke - kazao je Šešelj.

- U svakom obliku sa Hrvatima mi smo bili prevareni, izigrani i tako dalje... Oni se predstave u nekom drugom svetlu, slatkorečivo... Vidite šta nam rade ovi što su su uspostavili monopol na tržištu kafe- istakao je Šešelj.

Gujon o tome što je Darko Glišić tražio prekid diplomatskih odnosa sa Hrvatskom

- On je političar visokog ranga u Srbiji i političari imaju pravo na svoje mišljenje i da kažu u javnost- Gujon o tome što je Darko Glišić tražio da se prekinu diplomatski odnosi sa Hrvatskom.

Drugi predlog- o pozivanju na smrt predsednika Vučića na HRT

- Za Tonina Piculu treba reći EU da se nijedan srpski državnik sa njim neće sastati dok se on ne izvini - rekao je Šešelj.

- Da svedemo diplomatske odnose sa Hrvatima na niži nivo- predložio je Šešelj.

- Dučić je izjavio da su Hrvati najhrabriji narod na svetu, ali ne zato što se nikoga ne boje, već zato što se ničega ne stide - istakao je šešelj.

Gujon o pozivanju Hrvata na ubistvo predsednika Vučića

- Pavelićev san se ostvario u miru, zbog straha, zbog govora mržnje... zbog takvih stavri koje ostaju nekažnjene- podsetio je Gujon na politiku mržnje prema Srbima od strane Hrvata.

- Iza svake šale se krije istina i ono što se desilo na HRT je nedopustivo - rekao je Gujon.

Šešelj: Najvažnije da se utvrdi krivična odgovornost za tragediju

- Ja mislim da će biti utvrđena politička odgovornost, ali najvažnije da se utvrdi krivična odgovornost, jer je to javašluk... - istakao je prof. dr Vojislav Šešelj.

Gujon: Ono što rade sada iz opozicije to je loše za društvo u celini

- Ja bih voleo sa Borkom Stefanovićem da razgovaram o tome zašto je on za uvođenje sankcija Rusiji, sa Jankom Veselinovićem zašto je on za nezavisno Kosovo- istakao je Gujon i podsetio na odgovornost opozicije koja koristi tragediju za političke poene.

- Ono što rade sada iz opozicije to je loše za društvo u celini - istakao je Gujon.

Politički analitičar Veljko Jovanović osudio opoziciono politiziranje tragedije u Novom Sadu

- Jako je bitno da javno osudimo i pre svega da kažemo sram bilo sve one koji koriste ovu nesreću u samim danima žalosti dok još tela nastradalih ljudi nisu ni sahranjena...

Foto: Pink Printscreen

Da osudimo sve one bezdušne izdajnike svoga naroda... i to ne prvi put, imali smo situaciju prošle godine da ljudi iz antisrpske opozicije javno govore da porodice žrtava nemaju tapiju na bol, vidimo da i u ovoj situaciji se isti slučaj ponavlja - istakao je Jovanović.

Prof. dr Vojislav Šešelj o tragediji u Novom Sadu

- Ideja nas Radikala je bila još 1999. da to čuvamo i konzerviramo da to bude spomenik NATO agresije... I sad se pojavili pametnjakovići neki iz akademije čak da se to čuva kao spomenik kulture, kakve kulture? Napravio je prof. dr Šešelj paralelu porušene zgrade Generalštaba sa nastrešnicom u Novom Sadu, aludirajući na činjenicu da nastrešnjica ne može biti nikakav spoemnik kulture. - Onaj ko je hteo da čuva nastrešnjicu kao neki kulturni objekat je napravio strašnu grešku i mora da odgovara- kaže Šešelj.

-Ovde mogu različiti uzroci biti, postoji mogućnost zamene materijala, to je pozanto u građevinskoj praksi.

-Čujem da su neki ljudi tri sata saslušavani, dakle to je bilo detaljno ispitivanje. I drugo, ako je neko jednom saslušavan, to ne znači da su pravosudni ili policijski organi završili sa njim razgovore.

Foto: Pink Printscreen

-Ovde se mora povesti istraga, i ne smemo preuranjeno ni na koga svaljivati krivicu, prvo da se vide uzroci zašto je ta nastrešnica pala, pa onda ko je odgovoran- rekao je Šešelj.

-Ovo je katastrofa koja je užasnula celu Srbiju. Mislim da Srbija još nije došla sebi od te katastrofe... međutim , ima ta grupacija izdajnika koja se rukovodi principom što gore Srbiji to bolje za njih, kao da su se obradovali toj tragediji, i to ne kriju - kaže Šešelj.

Gujon o ponašanju opozicije u trenucima tragedije

- Imate dva načina da dođete na vlast, prvi način da se obratite mozgovima ljudi... drugi metod, drugi način je da emotivno manipulišete ... - podsetio je Gujon na to što opozicija koristi katastrofu u Novom Sadu.

-Večeras mi je žao da posle pet minuta razgovora na tu temu koja je katastrofa za celu Srbiju mi moramo da se bavimo opozicijom koja je nametnula tu temu.

Prvi predlog je stravična nesreća koja je zadesila Novi Sad i Srbiju

-Na samom početku bih želeo da izrazim saučešće svim porodicama žrtava- počeo je Arno Gujon.

Foto: Pink Printscreen

- Moramo da shvatimo da takve tragedije se dogaćaju, ali moramo mi da reagujemo da se ne bi ponovile-rekao je Gujon.

Foto: Pink Printscreen

Gosti su predsednik SRS dr Vojislav Šešelj, Arno Gujon i Veljko Jovanović.