RASPAD SISTEMA U ĐILASOVOJ STRANCI Loši odnosi datiraju odavno: Đorđić i Veselinović napustili poslanički klub SSP-a

DVOJICA narodnih poslanika, Đorđo Đorđić i Željko Veselinović, napustili su juče Poslaničku grupu Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, a danas su održali konferenciju za novinare.

Na pitanje Informera šta se desilo jučena sastanku na kome je Marinika Tepić napala Sonju Pernat, rekli su:

- Dragan Đilas nikog ne može fizički da napadne. Za ostalo ne znam, mi nismo bili pozvani, nismo bili tamo. Mi smo pročitali iz medija ovo kao i vi - rekao je Đorđić.

Veselinović je rekao da zna da je juče bio sastanak, ali da ne zna šta se juče tamo desilo.

- Verbalnog obračuna je sigurno bilo. Sonji je preminuo otac, imala je tragediju. Ostavićemo je da ožali oca, pa će sama reći neke svoje naredne korake - rekao je Veselinović.

Obraćanje Đorđića i Veselinovića

Željko Veselinović rekao je da je rešio da napusti poslanički klub onoga trenutka kada je procenio da tu više nema apsolutno nikakvog poštovanja.

Foto: Printskrin

- Mislim da sam ja jedan od poslednjih, ako ne i poslednji čovek, koji je sarađivao sa Đilasom još od 2014. godine. Rešio sam da napustim poslanički klub onoga trenutka kada sam procenio da tu više nema apsolutno nikakvog poštovanja ni prema meni, kao narodnom poslaniku - rekao je Veselinović i dodao:

- Ja o Draganu Đilasu i o svim ljudima iz Stranke slobode i pravde nikada neću reći ni jednu jedinu lošu i ružnu reč. Prvo, to je nešto što moje kućno vaspitanje ne dozvoljava, ne želim da kažem bilo šta loše o ljudima sa kojima sam prošao i dobro i loše, sa ljudima sa kojima sam sedeo, pio kafu, ručao ovde u Skupštini godinama, a to što pojedinci već koliko juče kreću sa nekim neistinama i sa blaćenjem Đorđa i mene, to neka služi njima na čast i neka im je sa srećom sa takvim izjavama. Kao što sam rekao, ja o tome ne želim da se izjašnjavam. U planu nam je da oformimo jednu ozbiljnu radničku stranku - istakao je.

Foto: Printskrin

- Procenili smo da je u ovom trenutku najbolje da pokrenemo jednu novu priču koja apsolutno nikada nije postojala u Srbiji i koja ću u nekom narednom periodu biti jedna ozbiljna politička organizacija, opoziciona, da naglasim. U narednim danima i nedeljama očekujem da formiramo i poslanički klub ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije koji će za početak biti pod imenom Pokret radnika Sloga, koji je registrovan, ali već u naredne dve ili tri nedelje krećemo sa prikupljanjem potpisa za registraciju nove političke organizacije koja će biti utočište za sve one ponižene, obespravljene, za sve one koji nemaju kome da se obrate, koji ne mogu da očekuju pomoć ni od koga. Imaćete prilike da vidite koji će se sve tu ljudi priključiti novoj organizaciji, tu će biti i dobro poznatih političkih lica, biće i nekih potpuno novih ljudi nekih novih lica koji se nikada politikom nisu bavili i mislim da ćemo biti jedno veliko iznenađenje.

Zatim se obratio i Đorđe Đorđić.

- Loši odnosi datiraju od prvog mandata, a onda sam doživeo jedno veliko razočarenje - rekao je Đorđić.

Foto: Printskrin

- Željko je manje više rekao većinu stvari zbog kojih se mi nalazimo na ovom mestu na kom se danas nalazimo što meni moram priznati nije uopšte drago jer ja sam čovek koji je osnivao pravio stranku slobode pravde zajedno sa ovim čovekom sa Draganom Đilasom nisam mnogim ljudima na moju veliku žalost nisu više ovoj stranci - rekao je Đorđić i dodao:

- Razgloga za moj izlazak ima više ali ja bih naveo samo neke i bez mnogo patetike rekao da odnosi koji su bili unutra Stranke slobode i pravde su bili i još uvek su dosta narušeni pa tu vlada jedna vrsta duboko duboke neiskrenosti, što za mene je pomalo i neverovatno jer su to sve zreli i ostvareni ljudi.

Foto: Printskrin

- Ono što je mene opredelilo za taj izlazak su pre svega ti loši odnosi koji ne datiraju od skoro, oni datiraju od onog prvog mandata kada su bili svi u prvom mandatu, tada smo svi mi manje više upoznali jedne druge kroz ono vreme koje provodimo ovde, a onda sam doživeo jedno veliko razočarenje i dan-danas me drži taj osećaj tog kako bih vam rekao poverenja koji nam je narod dao u mesecu milion i 150.000 glasova. Krenuli smo prema jednom cilju, krenuli smo gore da bi na našu inicijativu, mislim cela opozicija Srbije protiv nasilja, bojkotovala izbore koji su bili 2. juna. Ja nisam mogao da objasnim sebi prvo, pa onda ljudima oko sebe, nisam želeo da prihvatim da osam godina će biti apstinencije na lokalnim nivoima, ne mogu da shvatim da izlazimo dva puta na republičke izbore tri puta, na beogradske izbore i da ja treba da se vratim mojim ljudima u Sremsku Mitrovicu i da kažem ne, vi bojkotujete - rekao je Đorđić i dodao:

- Uopšte neću da pričam više o Srpskoj naprednoj stranci, ona nije nama problem, nama je problem konsolidacija unutar naših redova. Pobogu, ko je lider opozicije? Pa koga je briga u Srbiji ko je lider opozicije, narod ne zanima šta smo mi uradili, narod zanima da se mi dogovorimo. Ljudi, možete li da uradite ili ne možete, ne možete, sklonite se, ima neko valjda ko može u ovoj Srbiji, ja ne mogu da prihvatim te neke stvari, možda su moja obrazloženja loša, možda ja nisam u pravu. Da li smo mi vlast ili opozicija, evo vreme će da pokaže, samo da se ne busamo previše u grudi - rekao je Đorđić.

(Informer)