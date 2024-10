PRIŠTINA ČINI SVE DA OTERA SRBE SA SEVERA: Intervju - Danijela Vujičić, predsednica skupštinskog Odbora za KiM

NAKLONOST i tolerancija prema prištinskoj strani su više nego očigledni. Kada budu zadovoljeni jednaki kriterijumi i međunarodna zajednica pokaže političku volju u skladu sa poverenim mandatom, poštujući obaveze proistekle iz svih sporazuma čiji su sami garant - sprovođenje bezbednosti, očuvanje reda, poštovanje ljudskih prava i sloboda - možemo se nadati napretku u dijalogu.

Foto privatna arhiva

Do sada su nečinjenjem pokazali nemoć i suštinsku nezainteresovanost na štetu srpskog naroda, pa postaju tihi saučesnici u etničkom čišćenju Srba na KiM.

Ovo Danijela Vujičić, predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, u intervjuu "Novostima", iznosi kao glavni razlog zašto pregovori Beograda i Prištine stagniraju, dok su istovremeno Srbi u Pokrajini u sve težem položaju.

Do "mrtve tačke" u dijalogu se stiglo jer Priština uporno izbegava glavnu temu - formiranje ZSO?

- Ta "mrtva tačka", kako kažete, sredina je problema. Prenebregli ste činjenicu da Priština nije ispunila gotovo ništa dogovoreno iz Briselskog sporazuma do ZSO, a za šta je garant EU (neprimena člana 9 Prvog Briselskog sporazuma). To je rezultiralo prisustvom ROSU jedinica i nelegalnim kontrolnim punktovima na severu Pokrajine mimo sporazuma i sagrađenim bazama KBS, sve naočigled i Euleksa i Kfora, koji nisu ni osudili, ni reagovali na to što Srbi žive u okupaciji.

Foto: Privatna arhiva

Očekujete li da se dijalog pokrene uz novog posrednika iz EU, nakon odlaska Lajčaka u januaru?

- Verujem da je gospodin Lajčak, čije obrazovanje i iskustvo apsolutno ne mogu poreći, svoju misiju vrlo uspešno obavio sa njegove tačke gledišta ili onih koji su mu bili pretpostavljeni, a na zadovoljstvo Prištine. Ono što najmanje očekujem jeste da budući posrednik u dijalogu ima bar toliko autoriteta da dovede za sto delegaciju iz Prištine.

Kurtijev režim je zatvorio deset privremenih opštinskih organa koje je trebalo da čine temelj ZSO. Može li se i kako sve vratiti u pređašnje stanje?

- Zahtevamo povratak na status quo ante, uklanjanjem ključnih posledica jednostranih i nekoordinisanih akcija Kurtijevog režima, što predstavlja nužnu prepostavku za smisleni napredak u procesu dijaloga i što bio dovelo do formiranja ZSO. Dovoljno je da Priština ispoštuje dogovoreno, a da EU i Kfor, kako redovno saopštavaju, "posvećeno" ispune svoje misije.

Ono što zabrinjava je represija koju nad Srbima sprovode prištinske privremene institucije već četvrtinu veka i pitanje je još koliko će naš narod izdržati.

- Upravo zatvaranjem srpskih institucija, ukidanjem srpskih banaka, dinara kao jedine legalne valute, pokušajem promene etničke strukture, davanjem legitimiteta nelegitimnim skupštinama i lažnim gradonačelnicima, Priština dokazuje da ne želi dijalog i ne da na svoju tzv. suverenost. Obećava ZSO, ali u formatu nevladine organizacije, ignorišući činjenicu da je ZSO sui generis u svim svojim nadležnostima i ovlašćenjima, jer je kao takva deo obavezujućeg međunarodnog sporazuma.

Zapad poziva Prištinu da Nacrt statuta dostavi tamošnjem ustavnom sudu, što bi se tumačilo kao gest dobre volje i ulaznica u Savet Evrope. Koliko je opasnost da budu primljeni?

- Lično ne vidim nikakvu opasnost u tome, vidim poraz SE - međunarodne oranizacije, čiji je najvažniji akt Evropska konvencija o ljudskim pravima i Evropski sud za ljudska prava, kao stalni sistem pravne zaštite. Tzv. Kosovo na sve načine pokušava da se domogne članstva u bilo kojim međunarodnim organizacijama, jer bi im to bio korak napred u priznavanju suvereniteta, integriteta. Ciljevi SE su transparenti: poštovanje ljudskih prava, a Srbi na KiM nemaju ni ona osnovna - slobodu kretanja, pravo na jezik, na rad... Tu je i unapređenje parlamentarne demokratije - podsetiću da je Kurti bacao dimne bombe u "parlamentu", u kojem se slažu samo u tome da Srbi na KiM ne treba da postoje. O uspostavljanju vladavine prava da i ne govorimo, jer hapse nevine ljude bez dokaza i na osnovu lažnih izjava osuđuju ih na najstrože zatvorske kazne.

Priština je navodno ukinula zabranu ulaska srpske robe na KiM, ali se i ona i dalje danima zadržava na Merdaru. Zašto zapadni centri ćute na to kršenje CEFTA sporazuma?

- Sporazum CEFTA, tj. o slobodnoj trgovini na Balkanu, potpisala je Privremena administrativna misija UN na Kosovu, u skladu sa Rezolucijom SB 1244, u Bukureštu 2006.

Mislim da upravo to privremenim institucijama na KiM smeta. A zašto "zapadni centri", na koga god ste mislili, ćute na to očigledno kršenje CEFTA sporazuma i ostalih dogovora vidim kao njihov poraz ka slobodnom protoku roba, usluga i kapitala.

Predsednik svima kaže istinu

BEOGRAD svuda ukazuje da su na primeru KiM poljuljani temelji međunarodnog poretka.

- Baš na tome u svojoj neprestanoj diplomatskoj borbi insistira predsednik Aleksandar Vučić, koji argumentovano, hrabro, staje pred lice dominantnih u međunarodnim odnosima, a koji ne vole da čuju da male države slobodarski razmišljaju i smeju da kažu istinu. On velike podseća da su, zarad sopstvenih interesa, gušili i guše svetski poredak protivno njegovom utemeljenju i principima poštovanja prava i pravde, ukazujući na flagrantno kršenje istih na delu srpske teritorije - KiM.