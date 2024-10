"DOVOLJNO JE 15 MINUTA" Lazanski na vreme upozorio do čega može da dovede provokativno ponašanje NATO-a

VOJNI komentator Miroslav Lazanski, koji je preminuo pre tri godine, upozorio je 2018. godine da je NATO sa antiraketama u Rumuniji i Poljskoj na šest minuta leta rakete do Kremlja.

Foto: Novosti arhiva

On je podsetio da je velika Kubanska raketna kriza izbila upravo zbog slične situacije, kada je svet bio na ivici III svetskog rata zbog toga što je SSSR instalirao nuklearne rakete na Kubi, kao odgovor na raspoređivanje američkih raketa u Turskoj.

- Ista ta stvar se sad ponavlja sa raketama u Rumuniji i Poljskoj - govorio je Lazanski.

Iako su to defanzivne rakete, one se za 15 minuta zamene sa ofanzivnim raketama, objasnio je on.