"OVO VIŠE NIJE NORMALNO, U STRAHU SAM ZA PORODICU": Oglasio se Miloš Subotić kojeg su priveli i prebili Kurtijevi batinaši

MITROVČANIN Miloš Subotić, pravnik zaposlen u Rektoratu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, priveden je noćas u severnom delu grada zbog optužbi za vandalizam.

Foto: Srpska demokratija

Subotić, međutim, tvrdi da je bio izložen prekomernoj upotrebi sile od strane policije, zbog čega namerava da podnese žalbu nadležnim institucijama.

Incident se, prema Subotićevim rečima, dogodio između 1 i 2 sata posle ponoći dok je sa suprugom prolazio pored novootvorenog albanskog lokala „Mehana“ na dnu gradskog šetališta, koji svojim stvarima blokira prolaz danima unazad.

Subotić ističe da je pomerio zaštitnu mrežu ispred lokala kako bi prošao, nakon čega ga je policija zaustavila i započela verbalnu raspravu.

- Nisam se opirao, dao sam ličnu kartu i pitao ih po kojem članu zakona me zaustavljaju, ali su me potom priveli u stanicu - izjavio je Subotić za Kontakt Plus.

U policijskoj stanici, kako tvrdi, bio je fizički napadnut. Prema njegovim rečima, policajci bez identifikacionih oznaka su ga, dok je bio vezan, više puta udarali po glavi i grudima. Subotić je takođe odbio alkotestiranje jer je, kako navodi, pešačio.

- Odveli su me u sobu bez kamera, gde su policajci obukli jakne da sakriju identifikacione brojeve. Jedan od njih me ošamario osam puta i jednom udario nogom u grudi, sve dok sam bio vezan lisicama. Nakon toga, u sobu je ušao drugi policajac, koji mi je takođe udario šamar. U međuvremenu, dok su mi bile lisice na rukama, hteli su bukvalno da mi uguraju dreger u usta, da bi me alkotestirali. Odbio sam, nisam hteo da duvam. Zašto bih duvao, išao sam pešaka - priča Subotić.

Navodi da je tražio da da izjavu, ali su, kako kaže, policajci ignorisali njegov zahtev.

Potom je, navodi dalje, došao drugi policajac koji je pravio zapisnik. Potom mu je dat dokument koji je Subotić odbio da potpiše, jer, kako kaže, nije razumeo šta u njemu piše.

- Oni mene nisu pitali ništa, u suštini. Pisali su mi nešto na albanskom i tražili da potpišem, što sam odbio jer ne znam šta piše - dodao je Subotić.

Policija, sa druge strane, navodi da je Subotić priveden jer je, prema njihovim rečima, „udarao po stvarima ispred lokala“ i odbio alkotestiranje. Pisana mu je kazna za vandalizam, a u policiji regiona Sever tvrde da nije bilo fizičkog zlostavljanja tokom privođenja.

- On je ušao u neki lokal i udarao u neke stvari. Policija je bila tu kao i svake noći i rekli mu da to ne sme da se radi. On nije hteo da ih čuje. Počeo je ponovo da udara stvari. Posle su hteli da provere da li je pio, nije hteo da se podvrgne alkotestiranju. Nemam informaciju da su ga policajci tukli. Policajci kažu da su ga samo doveli u policiju, da nije hteo da se alkotestira i da su mu samo pisali kaznu za vandalizam - kaže za Kontakt Plus Petrit Fejza iz tzv. Kosovske policije regiona Sever.

Kazna je Subotiću napisana na albanskom jeziku, koji je nakon privođenja, zatražio i medicinsku pomoć.

Planira da podnese pritužbu Policijskom inspektoratu tzv. Kosova, Ombudsmanu i drugim nadležnim institucijama.

- Ovo više nije normalno. Na kraju će ubiti nekog na ovakav način. Bilo šta da sam uradio, nemaju pravo da me udaraju. Prvo što je soba bila bez kamera, a drugo, prikriveni brojevi, nisu hteli da kažu ko su i šta su. Uopšte se više ne osećam bezbedno. U strahu sam za svoju porodicu. Ne znam šta buduće može da mi se desi. U svakom slučaju, ići će na dušu Vlade Kosova i tpolicije Sever - kaže Subotić.

U zavisnosti od daljeg toka procesa, Subotić najavljuje da će angažovati advokata.

- Definitivno treba reagovati protiv ovakvog vida torture i ponašanja policije - zaključuje Subotić.

O incidetnu je prethodno javnost obavestila Srpska demokratija, koja je od nadležnih organa zatražila da se ovaj slučaj što pre rasvetli.

(radiokim)