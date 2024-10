"BEZOBRAZLUK NAJGORE VRSTE" Vučić o incidentu na konferenciji sa Ursulom fon der Lajen: Kamerman mi dobacio - "Nećeš kopati"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Jutra" na TV Prva danas u 10 časova.

Foto Tanjug/Nemanja Aćimović

Odgovarajući na pitanje o konferenciji za medije sa Ursulom fon der Lajen, Vučić kaže da je novinarka nasela na propagandu Šolakovih medija, zato što je upotrebila reči iz njihovog naslova.

- Kažete neko je dobacio Vučiću: "Nećeš kopati". Napisali su oni, veoma lukavo. A ja ću sada reći šta se dogodilo. Dogodila se kranja nepristojnost, to je kranje nepoštovanje države i gosta, bezobrazluk najgore vrste. Samo da ljudi znaju ko je to uradio. Druga laž u tom tekstu, kažu da je to vikao neko - neko iz naroda? Nisam ja izgubio živce, reagovao sam potpuno pristojno, i rekao da ne mogu ja nikoga da vaspitavam. Ja sam dobio pitanje Frans Presa, pristojno izrečeno, i ja odgovaram na to pitanje. Usred mog odgovora dobacuje mi kamerman! To uopšte nije bio novinar, i ja sam na njega reagovao. Da li je on bio u ovakvom ili onakvom stanju, i ja sam reagovao na to - kazao je predsednik.