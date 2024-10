OGNJENOVIĆ O NAPADIMA NA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU: Opozicija svoju ideologiju pretvorila u ideologiju nasilja - to ne sme da postane praksa

DIREKTOR PIO fonda Relja Ognjenović osudio je nove napade na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Foto: Printskrin

- Smatram da bilo čija porodica ne sme da bude ugrožena, ni verbalno, ni fizički. Podsetio bih da se poslednjih 10 godina stvara atmosfera meću opozicijom, kako je normalno da napadamo neke političare, nečiju porodicu, i to ne zbog toga šta oni rade politički, nego privatno. Smatram da je to deo jedne velike agende. Podsetiću vas da smo mi zemlja u kojoj je ubijen premijer. Mi sada dolazimo do tema da je neko prema dobro poznatoj agendi, nešto što i strane službe žele da plasiraju, gde su predsednika i njegovo okruženje okarakterisali kao kriminalce. Onda nakon toga kreće drugi deo agende, otvoreni napad, pozivanje na linč, pozivanje na ubistvo. Nije važno ko kaže, da li je izašao neki Škoro, Đilas, Šolak... Oni su svoju ideologiju, usled neuspeha na izborima, decenijama poraza, krenuli da plasiraju. Oni su izgubili ideologiju, ne pričaju o platama, penzijama, putevima, ne pričaju šta će oni da urade, već su svoju ideologiju pretvorili u ideologiju nasilja. Pokušavaju da nas ubede da je to normalno. Ja smatram da to nije normalno, da to nikada neće biti normalno, da ja prvi, a i svi mi, treba da kažemo - ljudi, to nije normalno. Ne smemo da dopustimo da to postane praksa, ni zbog porodice Aleksandra Vučića, niti bilo čije druge. Ja sam neko ko se deklarisao protiv nasilja, neko ko izlazi u susret čak svim članovima i svoje stranke i bilo koje druge i prvi neću dozvoliti ni verbalno ni fizičko nasilje tamo gde sam u mogućnosti da sprečim - kazao je Ognjenović.