VUČIĆ O POPISU STANOVNIŠTVA U CRNOJ GORI: Dobra poruka onima koji su brutalnim kampanjama mislili da mogu da sruše srpski identitet

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je danas na pitanja novinara i komentarisao rezultate popisa u Crnoj Gori.

Foto: TV Pink

- Unutrašnja stvar Crne Gore, ali posle mnogo pokušaja i mnogo napada na srpski narod u regionu, ovo pokazuje da je srpski narod dobro razumeo da samo u očuvanju sopstvenog identiteta može da opstane. Želim sve najbolje i Crnoj Gori i našem srpskom narodu, kao i svim ostalim građanima - rekao je Vučić.

On je dodao da je to dobra poruka za sve Srbe, ali i za one koji su mislili da brutalnim kampanjama ruše njegov identitet, pravo na život, jezik i ćiriličko pismo.

- To se pokazalo kao neuspešno i da smo uspeli da ujedinimo narod. Verujem da ćemo ekonomskim napretkom i još bližim vezama i tim ljudima omogućiti da uvek čuvaju svoje interese i obezbede sigurniju budućnost za svoju decu - rekao je predsednik.