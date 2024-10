PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju Dana Bezbednosno-informativne agencije, povodom 22 godine od osnivanja.

- Ne mogu da komentarišem šta govore neznalice... Imali ste više od 80% ljudi koji su bili protv iskopvanja litijuma, taj broj se prepolovio i biće jo manji. Poštujem, juče je bio veliki broj građana Srbije na tom skupu, oko 1300 zajedno sa policijom, hitnom novinarima, i to je veliki broj ljudi i ja im čestitam. Ponajviše iz Šabca i Valjeva, razumeli smo sadržaj poruka što ne znači da smo saglasni i vodićemo računa da svim ljudima pružimo adekvatan odgovor koji će biti zasnovan na strunom znanju i interesu grašana naše zemlje - kazao je Vučić o skupu u Loznici.

- Što se tiče "valjanja oružja" valjda žele da kažu da sam uspešan i hvala im na tome. To znači da obezbeđujem investicije za povećanje plata i ja sam to tako razmueo. Slagali su da mnismo osudili napda na UNFIL, imali ste izjave, ali što bi naš narod rekao "što je tikva praznija to je bezobraznija"... Brinemo mi o tim ljudima, ti ljudi imaju velika primanja, uvek je borba ko će da ide na te pozicije u Vojsci Srbije i uvek se konsultujemo sa UN o daljim potezima - kazao je Vučić na pisanja opozicionih medija.

- Živimo u vreme velikih izazova, gde god ima oružja i novca biće igara moći. Ali ono na šta sam ponosan na Agenciju jeste da ste uvek bili uz Srbiju kad je bilo teško, branili njenu slobodi, čast i integritet i borili se protiv svih koji su hteli da unište našu zemlju, naglasio je Vučić.

- Za nas je samo put Srbije dobar put, to je naša samostalnost, naša politika..., kazao je Vučić dodavši da treba da sačuvamo mir ovde, ekonomsku sigurnost i dsa obezbedmo budućnost svojoj deci.

- Mnogi se ne raduju ekonomskom uspehu Srbije i žele da ga zaustave - kazao je predsednik.

- Vi znate da se mnogi ne raduju napretku Srbije, više nego bilo koji organi države. Rat u Ukrajini neće skoro da prestane. Izaći će sa planovima za mir, a svi znamo da se neće uskoro završiti. Plana nema, čeka se kraj američkih izbora i ko će kojom žestinom jače da udari. Na Bliskom istoku dugoročnog mira takođe nema. Pokušaće nas da isprovociraju, ali nisu računali da si izhomogenizovali srpski narod u regionu. Ljudi su shvatili da moramo da pružimo zajednički odgovor i veće jednistvo srpskog naroda. Kada je u pitanju sprski faktor, videćete sve jaču nervozu u regionu - dodao je Vučić.

On je pohvalio ljude iz BIA koji su uspeli da prepoznaju njene igre poput proizvedenog slučaja udara na Srbiju kada je država želela da uvede voza iz Kraljeva za Kosovsku Mitrovicu.

Predsednik je istakao da su Srbi izloženi mnogoborojnim napadima jer brane svoja osnovna prava, te da je BIA uspela da prepozna sve igre neprijatelja naše države, te opasnost od klanovva Zvicera, Belivuka i njihovih šefova.

- Uspešno su ih pobedili, verovatno će imati i neki pokušaj likvidacije nekog velikog, ali su zauvek nestali - kazao je Vučić.

Dodao je i da BIA razume ekonomske potrebe zemlje.

- Živećemo u sve luđem svetu... Bio sam u Engleskoj, rodnom mestu Čerčila i svi se pozivaju na Čerčila. Što su manje znali o njemu češće su ga citirali... Uživeli se u ulogu svi bi da ratuju... U jednom trenutku sam dobacio jednom govorniku "da ne znam šta bi vam rekao Čerčil i jel mislite na onoga što je bio u Jalti pa ostavio Staljinu celu jugositočnu i centralnu Evropu pod kontrolom" i onda su me svi čudno pogledali kao da su videli đavola, koji ih je podsetio na istinu... Niko neće da priča o miru, svi govore o pobedi, a to je uništenje onog drugog. Moramo da se sakrijemo ispod kamena, ali moramo da sačuvamo svoj obraz, narod i racionalan pristup rešavnjau problema. Ako to sve uspemo uz ekonomski napredak onda je ova agnecija ostvarila svoj cilj - kazao je Vučić.

Prema rečima predsednika nogi izazovi su ispred nas i velika zahvalnost se duguje onima koji su dali svoje živote za otadžbinu.

- Mi koliko budemo mogli kao država da brine o vašem statusu i statusu vaših porodica to ćemo i da radimo - kazao je Vučić i dodao da je situacija u odnosu na 2012. neuporediva.

- Hvala vam za mir na svakom mestu na KiM, svuda u regioni i u našoj državi... Čestitam praznik ageniciji! - rekao je Vučić.

Orlić je potom Vučiću uručio vredan pokolon, odnosno jubilranu medalju BIA-e, za zasluge prvog stepena, to jeste zlatnu.

