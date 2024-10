VUČIĆ SA ERDOGANOM O SITUACIJI NA BALKANU: Zahvalan sam Turskoj na razumevanju i na tome što su želeli da nas saslušaju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, gde je prokomentarisao situaciju na Balkanu.

Foto: Z. Jovanović

Vučić je izjavio da je sa turskim predsednikom razgovarao i o situaciji na Balkanu, kao i da je jasno govorio o politici Srbije, poštovanju javnog prava, o situaciji u BiH.

- Pažljivo sam slušao Erdogana, jasno i nedvosmisleno govorio o politici Srbije. Zahvalan sam Turskoj i Erdoganu na razumevanju, na tome što su želeli da nas saslušaju. Visoko cenimo poziciju politike Erdogana koji vodi nezavisnu suverenu zemlju u interesu naroda, a ne drugih sila. Mi smo mnogo manja zemlja i trudimo se da vodimo svoju politiku. To je još jedan od mostova Ankare i Beograda i uveren sam da ćemo to da pretvorimo u bolje rezultate. Verujem da ćemo na nekom sledećem samitu moći da kažemo da smo prešli 3 milijarde trgovinske razmene, pa 4 milijarde. Nadam se da će on uskoro ponovo posetiti Srbiju i da će prihvatiti moj poziv da ponovo poseti Beograd - istakao je predsednik Vučić i dodao da će naredna sednica Visokog saveta biti održana u Ankari.