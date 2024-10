ANA BRNABIĆ ČINJENICAMA ZACEMENTIRALA DANIJELU NESTOROVIĆ: Vas baš briga za životnu sredinu!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić na opasku poslanice Ekološkog ustanka Nestorović, a koja je ovlašćeni predlagač Predloga zakona oko koga se trenutno dešava skupštinska rasprava, da ne poznaje razliku između lignita i litijuma, odgovorila je prostim činjenicama.

- Znam šta je razlika između litijuma i lignita. Evo, za mene jedna izuzetno važna razlika, kada gledam da u jalovište i deponije za jednu tonu korisnog proizvoda litijuma ide 4,2 tone otpada, a za jednu tona korisnog proizvoda lignita ide deset tona otpada“, izjavila je Brnabić i upitala kako Danijeli Nestorović koja je „veliki borac za životnu sredinu - lignit nije opasniji za životnu sredinu od litijuma?

- I, zašto mi nismo nikada pričali, mi nikakve zabrane nikada nismo niti ćemo tražiti, ali vi ste tražili litijum koji od svih ovih nabrojanih i svih onih koje ste vi ostavili u Predlogu zakona najmanje opasan za životnu sredinu - dodala je predsednica.

- Pitanje je zbog čega kada ste tako veliki ekolozi, kada ste tako ekološki osvešćeni, kada vam je stalo do zdravlja i života i životne sredine, a zašto ste onda ostavili škriljce, a što ste ostavili nikl, a što ste ostavili kobalt, a što ste ostavili da može to da se sve iskopava u zaštićenoj zoni područja, u posebnoj zoni ekološke mreže? Znate zašto? Zato što vas baš briga za životnu sredinu. Takve politikante, takve oportuniste, takve licemere kao što ste vi, to Srbija do sada nikada nije videla, ali ima jedna dobra stvar za našu budućnost nikad ih više neće ni videti - zaključila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.