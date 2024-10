"DOKLE GOD JE ALEKSANDAR VUČIĆ NA VLASTI, TO MU NEĆE BITI DOZVOLJENO": Brnabićeva o sramnim vestima Šolakovih medija

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnovije naslove medija Dragana Šolaka u kojima se navodi da "nikada nije bila veća opasnost nad Srbijom".

- Molim ljude da pogledaju šta rade Šolakovi mediji – usred rasprave u Skupštini, sve njihove vesti su „Odsudna bitka Srbije“ i „Nikada nije bila veća opasnost nad Srbijom“. Tako izgleda argumentovana rasprava bez pritisaka? Ovo što rade je besramno širenje panike kroz više nego očigledne laži. I dalje ćute medijska i novinarska udruženja? Da. Ćute – u Šolakovom džepu. Da kažem šta je više nego očigledna istina: Nije ovo „odsudna bitka Srbije“ – nijedan pojedinačan projekat nikada ne može biti odsudan za našu zemlju. Da ne komentarišem sramotu koju predstavlja naslov „Nikada veća opasnost nad Srbijom“ – čitav XX vek smo bili prinuđeni da branimo našu slobodu i našu zemlju, milioni su dali svoje živote za to, a oni jedan projekat porede sa takvim žrtvama i herojstvom... Šolakovcima i opoziciji na čast – to je njihova lična karta. Jadar je samo jedan projekat – projekat na ukupno 390 ha (0,03% od našeg poljoprivrednog zemljišta), projekat koji je ove godine obeležio 20 godina postojanja (!) – projekat koji će se MOŽDA IZVODITI, a MOŽDA I NEĆE. O tome da li će, odlučivaće naši najstručniji ljudi na osnovu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (u skladu sa našim zakonima) i to za dve godine. Tako da ničeg „odsudnog“ u tome nema. Jedino što je „odsudno“ u ovom trenutku su političke karijere predstavnika opozicije i finansijski interesi Šolaka, a koji direktno zavise od toga da li će opozicija uspeti ikada da se dokopa vlasti. Ako uspe, Šolak će nastaviti tamo gde je stao 2012. godine – da se enormno bogati na grbači ove zemlje. Dok god je Aleksandar Vučić na vlasti, to mu neće biti dozvoljeno. A zašto je baš ovo za njih „odsudna“ bitka? Zato što je ovo, po mojoj proceni, njihov peti pokušaj u poslednjih 10 godina – prvo su bile poplave, pa „krvave košulje“, pa koronavirus, pa monstruozna politička zloupotreba tragedija u maju 2023, a sada 20 godina star projekat „Jadar“. Sada je već svim našim građanima jasan njihov modus operandi – kreiranje straha i panike, poziv na proteste i pokušaj otimanja države kako bi se domogli vlasti. E, zato je ovo njima „odsudna“ bitka – ali ne za Srbiju, već za vlast - navela je ona na društvenoj mreži Iks.

