I ŠTA SAD?! ANA BRNABIĆ PROČITALA STENOGRAM IZ 2006: Zakon o rudarstvu menjan zbog Rio Tinta?

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić pročitala je, tokom rasprave o opozicionom predlogu zakona o zabrani istraživanja i iskopavanja litijuma i bora, stenogram sa skupštinske sednice ood pre 18 godina.

Tada je ministru Demokratske stranke Srbije Radomiru Naumovu, predstavnik Socijalističke partije Srbije jasno rekao da se Zakon o rudarstvu menja zbog Rio Tinta!

Brnabić je objasnila opoziicji da je Rio Tinto mogao da dođe i u šestom veku, ali da je bitno ko im je omogućio da samo oni imaju eksploataciona prava. Da bi to dokazala, Brnabić je pročitala stenogram sa sednice iz 2006. godine, kada je ministru Naumovu, prilikom obrazlaganja izmana zakona koji je predložila Vlada Voojislava Koštunice, jasno poručio da se zakoon menja zbog Rio Tinta.

- Ne znam šta je bilo 1998. godine i ni po jada za bilo koju istražnu dozvolu od tada. Ljudi, niste razumeli, nije problem u tome problem je u nečemu drugom. Problem je u izmenama Zakona o rudarstvu iz 2006. godine, koju je predložila Vlada Vojislava Koštunice. Evo stenobeleške, da ne bude siva zona kako vi niste dali eksploataciona prava, to ste vi obezbedili. Citiram ministra Radomira Naumova dalje. Kaže on, jedna od bitnih izmena je ukidanje članova 14 i 15 i to je značaj pravne sigurnosti ulaganja. I dalje kaže ministar iz Demokratske stranke Srbije, u konkretnom slučlaju to znači da pravo eksploatacije stiče isključivo investitor koji je izvršio geološka istraživanja bez raspisivanja tendera i prava na naknadu uloženih sredstava. Dakle, mogao je Rio Tinto da dođe u šestom veku ali ste im vi izmenama Zakona o rudarstvu 2006. dali eksploataciona prava i niko to nakon toga nije mogao da promeni. I samo da vam kažem, SPS je glasao za to tada jer je podržavao manjinsku Vladu. Ali i njihov predstavnik je rekao tada citiram – molim vas ministre da se o tome još malo razmisli. Kaže dalje, u štampi smo videli što je dobro i afirmativno, znači da smo mi prvu koncesiju na istraživanje i eksploataciju posle 70 godina već imali i da britansko-australijska firma Rio Tinto za koju se dosta već pisalo, u istraživanja ulaže preko 20 miliona evra, i da se radi o nekih još 120 miliona evra... Prosto je pojava veoma afirmativna, Rio Tinto, ali mislim da u formalnom odnosu ima prostora da se razmišlja da se ta zakonska regulativa približi jednom zakonu s obzirom da se on odnosi na jedan problem u celini. Čovek je rekao da se zakon donosi zbog Rio Tinta - rekla je Brnabić.