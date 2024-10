VUČIĆ O PRIJATELJSTVU SA BIN ZAJEDOM: On je najmoćniji čovek zaliva, zahvaljujući njemu uštedeli smo za zemlju stotinu miliona evra

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Hit-tvit na televiziji Pink istakao je da je Bin Zjeda upoznao još kao ministar odbrane, te da tada nije znao koliko je on bio značajan.

Foto: Novosti

- Svi su govorili da je on najmoćniji čovek zaliva. Pitao me tri puta šta želim, i ja rekao ništa hvala na prijateljstvu. Pričali smo o svemu o geografiji jer još nismo imali odluku o fiskalnoj konsolidaciji, i on nam je strašno pomogao. Ljudi moraju da znaju da smo zahljavjući njemu uštedeli za zemlju stotinu miliona evra. I na kraju ručka me je opet upitao šta želim u stvari, i tada sam mu rekao samo da dođe u Srbiju. Primio sam ga u očevoj kući i kod nas je običaju da muškarci kao za slavu ne sedaju, i to ga je oduševilo. On je u stanju da najmoćnijoj zemlji sveta kaže 'ajde sada napustite tu bazu'. On i Bajdenu i Putinu kaže sve što želi, ima saradnju sa Sijem, i pratio sam odnose prema Kini, i ja njegove savete neretko koristim - rekao je Vučić.