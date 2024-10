SKUPŠTINA SRBIJE ZAVRŠILA RAD: Parlament sutra nastavlja o opozicionom Predlogu izmene Zakona o rudarstvu (VIDEO)

POSLE svakodnevnih polemika o litijumu u javnosti, ali i na sednici Skupštine o rebalansu budžeta, ova tema danas i zvanično stiže u parlament, pa će poslanici raspravljati o Predlogu izmena Zakona o rudarstvu u kojem traže zabranu iskopavanja litijuma.

Foto: Printskrin

Ana Brnabić pročitala stenogram iz 2006. godine

- Ne znam šta je bilo 1998. godine i ni po jada za bilo koju istražnu dozvolu od tada. Ljudi, niste razumeli, nije problem u tome problem je u nečemu drugom. Problem je u izmenama Zakona o rudarstvu iz 2006. godine, koju je predložila Vlada Vojislava Koštunice. Evo stenobeleške, da ne bude siva zona kako vi niste dali eksploataciona prava, to ste vi obezbedili. Citiram ministra Radomira Naumova dalje. Kaže on, jedna od bitnih izmena je ukidanje članova 14 i 15 i to je značaj pravne sigurnosti ulaganja. I dalje kaže ministar iz Demokratske stranke Srbije, u konkretnom slučlaju to znači da pravo eksploatacije stiče isključivo investitor koji je izvršio geološka istraživanja bez raspisivanja tendera i prava na naknadu uloženih sredstava. Dakle, mogao je Rio Tinto da dođe u šestom veku ali ste im vi izmenama Zakona o rudarstvu 2006. dali eksploataciona prava i niko to nakon toga nije mogao da promeni. I samo da vam kažem, SPS je glasao za to tada jer je podržavao manjinsku Vladu. Ali i njihov predstavnik je rekao tada citiram – molim vas ministre da se o tome još malo razmisli. Kaže dalje, u štampi smo videli što je dobro i afirmativno, znači da smo mi prvu koncesiju na istraživanje i eksploataciju posle 70 godina već imali i da britansko-australijska firma Rio Tinto za koju se dosta već pisalo, u istraživanja ulaže preko 20 miliona evra, i da se radi o nekih još 120 miliona evra... Prosto je pojava veoma afirmativna, Rio Tinto, ali mislim da u formalnom odnosu ima prostora da se razmišlja da se ta zakonska regulativa približi jednom zakonu s obzirom da se on odnosi na jedan problem u celini. Čovek je rekao da se zakon donosi zbog Rio Tinta - rekla je Brnabić.

Obraćanje ministarke Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike obratila se poslanicima, i istakla ogromnu važnost litijuma i kritičnih mineralnih sirovina.

- Potražnja za njima raste svaki dan, i zemlje koje imaju nalazišta se utrkuju da iskoriste svoje potencijale kako bi se bolje pozicionirale u globalnim lancima snabdevanja - rekla je ministarka.

Dodala je da se privreda Srbije zasniva na slobodnom tržištu, i da je zato nemoguća zabrana iskopavanja i rudarenja.

- Republika Srbija bi bila obavezna da nadoknadi svu štetu koja bi nastala kršenjem ovih prava i načela - kazala je ona.

Foto Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ističe i da smo čuli ceo istorijat Rio Tinta od Danijele Nestorović, ali da je potrebno da se pozabavimo time ko je otvorio vrata toj kompaniji u Srbiji.

- Čuli smo i da je ta kompanija od početka radila u Srbiji netransparentno. Da li ste time mislili na svoje kolege iz opozicije, koji su potpisali ovaj predlog zakona. Pojasnite građanima na šta ste tačno mislili, vaše kolege su širom otvorile vrata ovoj kompaniji - kazala je Đedović Handanović.

Podseća da je Rio Sava došla u Srbiju 2001. godine u vreme vlade Zorana Đinđića, dok su dozvole izdavane u vreme Vojislava Koštunice.

- DSS, odnosno njeni naslednici, sada potpisuju predlog Zakona, a tada su davali dozvole za istraživanja Rio Savi. Da nije bilo svih ovih dozvola, mi danas ne bismo pričali o projektu Jadar, a verovatno ni mnogi ne bi sedeli u poslaničkim klupama - kazala je ministarka.

Foto printskrin RTS2

Istakla je i da opozicija u Srbiji ne vidi ništa sporno u eksploataciji uljnih škriljaca, iako je to zabranjeno u velikom broju zemalja.

- Moram da kažem i još nešto. 2011. godine, tadašnja vlada tražila je strateške partnere u Aleksincu da se što pre krene sa eksploatacijom uljnih škriljaca. To je tražio ministar iz DS - podsetila je ona.

Ističe i da se u dokumentima tadašnje Vlade Rio Tinto označavao kao "svetski poznata rudarska kompanija", a Jadarski basen svrstava u jedno od najvećih ležišta litijuma i borata u svetu.

Ministarka je rekla da u predlogu Zakona nije navedeno da će se sumporna kiselina koristiti samo u zatvorenim sistemima, na bezbednim temperaturama.

- Tamo piše da će se koristiti na 250 stepeni, što je prva navela Tamara Đorđević, pa se posle izvinila zbog širenja dezinformacija. A to je stavljeno u zvanični dokument, eto kako ste površno pisali ovaj dokument - kazala je Đedović Handanović.

Ministarka je demantovala i informacije da će skočiti cena vode zbog izgradnje sistema za prečišćavanje vode.

Đedović: Tabrana bi imala negativne posledice po Srbiju

Ministarka Đedović Handanović u nastavku sednice rekla je da Zakon loše napisan, ima mnogo netačnih i pogrešnih informacija, i da su tu smo da ukažu na sve što je netačno izneseno u predlogu zakona.

- Imali smo priliku da čujemo malo o biologiji, hemiji, istoriji, ali nismo čuli ni valjane ni prave podatke nego smo bili svedoci da se kampanja neistina nastavlja i da nismo bili u mogućnosti da čujemo nijedan pravi argument zašto se predlaže zabrana eksplatacije litijuma i bora - navela je ministarka

Prema njenim rečima predlog ovog zakona je u suprotnosti sa strateškim interesima Srbije, a svaka odgovorna država nastoji da obezbedi zaštitu strateških sirovina i da podstiče dugoročna rešenja za prevazilaženje socijalnih, ekoloških i geopolitičkih izazova u vezi sa nestašicom sirovina.

- Kritične mineralne sirovine su noephodne za očuvanje planete, razvoj tehnologija, za telefone, računare, solarne panele, zapravo naš današnji svet i život bio bi nezamisliv ako ne bismo imali kritične mineralne sirovine. Potražnja za njima raste svaki dan i zemlje se utrkuju da iskoriste svoje pozicije kako bi stekle međunarodnu konkurentsku prednost i bolje se pozicionirale u svetu. Kritične sirovine će biti od vitalnog značajna za društvo u narednih 50 godina -istakla je Đedović handanović.

Prema rečima ministarke rudarstva i energetike odgovor Srbije na te izazove je racionalno upravljanje resursima uz konstantnu kontrolu uticaja na okolinu. Imamo značajne rezerve bakra, zlata, litijuma, a samim tim i mogućnost da racionalnom mineralnom politikom razvije svoju privredu i priključi se petoj revoluciji.

- Uvođenje zabrane bi dovelo do višestrukih negativnih posledica, ne samo po ekonomiju, već i na pozicioniranje u geopolitičkim okvirima. Srbija bi bila prvi i jedinstven slučaj zabrane eksplatacije bora i litijuma, i to nije u skladu sa strateškim interesima naše zemlje. Zabrana bi značila da tržište nije ni otvoreno ni slobodno, da ne postoji sloboda preduzetništva i privrede, zabranom bi te kompanije bile stavljene u lošiji položaj od drugih koje se bave rudarskom delatnošću, a ulaganja bi bila obesmišljena - istakla je u Skupštini ministarka rudarstva i energetike.

Danijela Nestorović govori dva sata

Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka čita svoj govor dva sata. Šef poslaničke grupe Milenko Jovanov komentarisao je to snimkom iz serije "Kamiondžije" na Iksu.

Brnabić: Tužite me, ja se neću pozvati na imunitet kao neki koji divljaju putevima

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je danas Radomiru Lazoviću da može slobodno da podnese krivičnu prijavu protiv nje i obećala da se neće pozivati na imunitet, kao opozicioni poslanik Nenad Milojičić koji je to učinio nakon nasilničke vožnje prethodne nedelje.

Naime, narodni poslanik Zeleno levog fronta Radomi Lazović danas je rekao da će biti primorani da podnesu krivične prijave i protiv Ane Brnabić ukoliko ne odgovori gde se nalazi narodna inicijativa za zabranu eksploatacije litijuma, jer oni izuzetno ozbiljno shvataju svoj posao. „Ja vas molim predsedavajuća, da ne moramo i protiv vas da podnosimo krivičnu prijavu, voleo bih da ne moramo. Podnećemo i protiv vas krivičnu prijavu ako ne budete dali odgovore“, zapretio je Lazović predsednici parlamenta sa svog mesta.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, nakon čije molbe su poslanici većine dali svoje glasove za obezbeđivanje kvoruma kako bi se raspravljalo o opozicionom predlogu zakona za zabranu iskopavanja i istraživanja litijuma, naglasila je da se jutros videlo ko koliko ozbiljno shvata svoj posao. „Hvala vam. Videla sam pre sat vremena koliko izuzetno ozbiljno shvatate svoj posao, mogli smo već sat vremena da debatujemo o temi koja je za vas jako važna, nego ste nešto malo manje ozbiljno shvatili svoj posao ovog jutra. I da vam kažem, ako budete primorani da podnesete krivičnu prijavu prptiv mene – slobodno. Ja mogu samo da vam obećam da se neću pozivati na imunitet kao što se pozivaju neki koji divljaju ulicama Republike Srbije pa se pozivaju na imunitet. Tako da ja neću sigurno. Ja se na imunitet pozivati neću“, obećala je Brnabić.

Podsećamo, narodni poslanik Nenad Milojičić, predsednik Izvršnog odbora stranke Miroslava Aleksića, divljao je BMW-om na putu u naseljenom mestu, čineći čak četiri prekršaja, a kad ga je policija zaustavila, pozvao se na poslanički imunitet. On je preticao kolone vozila u naseljenom mestu, na punoj liniji, vozeći 127 km na čas (77 preko ograničenja). Utvrđeno je da se on kretao navedenim putem od Cerovca prema Kragujevcu i da je tom prilikom preticao kolonu od tri vozila. Daljom kontrolom je utvrđeno da se kretao brzinom od 127 km na čas, a koja je za 77 km na čas veća od dozvoljene brzine kretanja prema opštem ograničenju za naselje od 50. Takođe je utvrđeno da je u mestu Opornica preticao vozilo ispred sebe prešavši preko neisprekidane uzdužne linije na kolovozu nakon čega je vršio preticanje takođe vozila ispred sebe takođe prešavši preko neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, krećući se saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera. Iako je Narodni pokret Srbije izdao saopštenje u kome je rekao da se Milojičić nije pozvao na imunitet, MUP ga je nedugo potom demantovao, te naveo da se uvidom u audio i video materijal nedvosmisleno dokazuje da se opozicioni poslanik pozvao na imunitet i čak nije želeo odmah da preda ličnu kartu na uvid.

Lazović i Aleksić dobacuju dok govori Danijela Nestorović

Radomir Lazović i Miroslav Aleksić konstantno dobacuju tokom izlaganja njihove koleginice Danijele Nestorović, i time pokazuju da ih je ne interesuje njihov predlog zakona ili su i sami shvatili da je sraman.

Ana Brnabić više puta je prekidala Danijelu Nestorović i opominjala poslanike, ali na zahtev Nestorovićeve više je neće prekidati, te se došlo do bizarne situacije da obrazlaganje predloga zakona opozicije ometa opozicija.

Poslanici većine obezbedili kvorum

Poslanici većine obezbedili su kvorum za sednicu o litijumu.

Nema kvoruma

Primenom elektronskog sistema utvrđeno je da je prisutno 67 narodnih poslanika, te da nema većine za održavanje sednice.

Sednica je odložena za 11 časova i 10 minuta.

Grupa od 86 opozicionih poslanika u dokumentu zahteva da se zaustave istraživanja i eksploatacija litijuma i bora. Sednica je najpre bila zakazana za 30. septembar, dok je trajalo vanredno zasedanje, ali je termin promenjen, jer se odužila polemika o rebalansu budžeta, pa nije bilo vremena za početak nove.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić istakla je da je litijum važna tema za građane koji su uplašeni, ali da je predlog zakona nepotkovan i da ga je trebalo vratiti na doradu. Ona je istakla da je "neverovatno da su predstavnici opozicije insistirali da predsednik Aleksandar Vučić ne dođe na sednicu o litijumu, a reč je o gorućem pitanju u Srbiji" i ukazala da to pokazuje da ne veruju u snagu svojih argumenata.

- Predsednik ima najveći legitimitet, a ne zovete ga da čujete šta ima da kaže, to je čovek koji je pričao sa istomišljenicima i neistomišljenicima - naglasila je Brnabićeva. - Predstavnici opozicije žele da izbegnu predsednika Vučića zbog ogromnog straha od njegovih argumenata.

Posle rasprave parlament će se izjasniti o predlogu. Opozicija smatra da ne treba da dođe do realizovanja projekta "Jadar", dok se vlast zalaže da konačna odluka bude doneta na osnovu stava struke.