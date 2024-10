ČLANSTVO U SE, AKO PUSTE SRPSKU ROBU : Sve više se pominje da bi pod pritiskom Zapada tzv. Kosovo moglo da ukine zabranu

U ZAMRŠENOM kosovskom klupku, poslednjih dana najavljuje se da bi mogla da se rasplete makar jedna nit, odnosno da Zapad na Prištinu vrši pritisak da dopusti ulazak robe iz centralne Srbije i tako odblokira Sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA.

Foto: D.Z.

No, poučeni iskustvom odranije, moguće je da bi ovaj "ustupak" Kurtijevog režima mogao vrlo brzo da bude kompenzovan novom inicijativom Nemačke da tzv. Kosovo uđe u Savet Evrope.

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da postoje nagoveštaji da bi Priština mogla da prihvati ulazak srpske robe.

- Nemci sada to dosta promovišu kroz novi CEFTA sporazum, što zahteva i mnogo naše taktičnosti i mudrosti. Videćemo da li će to u predvečerje 10. godišnjice Berlinskog procesa biti postignuto.

Vučević je naveo da Srbima nedostaju bezbednost i sigurnost kao uslov svih uslova za normalan život.

- A onda čujete da deca nemaju redovne vakcine, da ne mogu da se vakcinišu, da dobiju lekove, da fali oprema, aparatura, sve što je potrebno za život i rad. Spremamo sve akte da Kosovo bude proglašeno područjem posebne socijalne zaštite, kao i izmene Zakona o krivičnom postupku o nadležnosti pravosudnih institucija i spremamo odluku Skupštine Srbije kojom se proglašavaju nelegalnim svi akti koji su suprotni postignutim sporazumima od 2008. i jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Uz to nastavljamo diplomatske aktivnosti. Srbiju čeka velika muka s Kosovom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da Kurti sanja da obuče uniformu i bude novi Zelenski, dok Srbija teži napretku i razvoju. On je to rekao komentarišući izjavu premijera lažne države da će biti ugrožen mir na Balkanu ukoliko Rusija pobedi u ratu u Ukrajini.

- Kurti sanja da obuče uniformu, računa da bi mogao da bude novi Zelenski. To mu je životni cilj, a moj životni cilj je izgradnja puteva, železničkih koridora, saobraćajnica, naučno-tehnoloških parkova, dalji napredak Srbije - poručio je Vučić.

Kurti je prethodno istakao da su kritike međunarodne zajednice zbog "tretmana kosovske vlade prema srpskoj zajednici preterane i da su EU i SAD previše zabrinute zbog akcija na severu Kosova". No, u realnosti ove "preterane" kritike stale su samo u saopštenja. Za to vreme, tokom više od godinu dana, koliko traje zabrana prolaska robe, mnogi Srbi su morali da zatvore prodavnice koje su držali, jer nisu mogli da napune rafove. Albanci su rampu za srpsku robu iskoristili da je zamene onom koja dolazi iz Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Vokri: Otvaramo most ZAMENIK ministra administracije i lokalne samouprave na tzv. Kosovu Arber Vokri izjavio je da će most na reci Ibar u Kosovskoj Mitrovici biti otvoren za saobraćaj do kraja mandata Kurtijeve vlade. On je rekao da se sa otvaranjem ne žuri i da donosioci odluka koordiniraju sa međunarodnim partnerima. - Ne žurimo sa otvaranjem mosta za vozila, ali to će se desiti. U pitanju su meseci, vreme otvaranja je blizu. Na pitanje da li će međunarodni predstavnici biti za otvaranje mosta, Vokri je istakao da nije realno očekivati da se svaki diplomata složi sa svakom odlukom tzv. Kosova. Srbi su više puta izjavljivali da bi otvaranje mosta na Ibru dodatno moglo da im ugrozi bezbednost.

Predsednica Skuštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da Kurti koristi sve mehanizme kako bi izazvao sukobe i etnički očistio Kosovo, i poručila da "bez obzira na sve, Priština neće uspeti da izbegne obavezu formiranja ZSO". Ona je navela da Vučević i Vučić ulažu velike diplomatske napore kako bi ukazali međunarodnoj zajednici na težak položaj Srba na Kosovu.

- Dolazi desetogodišnjica Berlinskog procesa, žele da ožive CEFTA koja je blokirana više od pet godina zbog opstrukcija koje dolaze iz Prištine. Kurti koristi međuprostor, kada nakon izbora za evropske institucije ne postoji formirana Evropska komisija, a u novembru su izbori u SAD, da izazove sukobe na KiM. Čini se da su ga svi prozreli u tome da ne mari za vladavinu prava, za osnovna ljudska prava za Srbe ne mari i da mu je jedini cilj etnički čisto Kosovo. To su sada svi videli, užasno je teška situacija za naš narod na KiM. Vučić je predstavio set mera, Vlada će to usvojiti kao predlog, verujem da ćemo do kraja oktobra imati tu raspravu i set mera koji će dodatno pomoći. Ali Priština će, ipak, morati da se suoči sa tim da u jednom trenutku mora da primeni Briselski sporazum i da osnuje Zajednicu srpskih opština u skladu sa tim sporazumom. Kada se formira nova EK i nakon predsedničkih izbora u SAD, mislim da će to biti tema koju Kurti neće moći da izbegne.

Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić rekla je da je prošlo više od godine otkako nema srpske robe u južnoj pokrajini, plata, penzija, socijalnih davanja...

- Nemate pravo na izbor, čak 5.800 radnika je onemogućeno da bude na svojim radnim mestima. Penzijsko i invalidsko osiguranje po sistemu Srbije ima 30.000 korisnika, među kojima su i Albanci. Iako Priština misli da može mimo bilo kakvih međunarodnih procesa, prava i pravila da dođe do članstva u Savetu Evrope, do toga neće doći, jer je svet počeo da uviđa teror koji Kurti sprovodi nad srpskim narodom - istakla je Vujičićeva.

U međuvremenu, Kurti tera po starom. Albanska vlast u Zvečanu prekjuče po podne uklonila je saobraćajne table sa ćiriličnim natpisom "Dobro došli u Opštinu Zvečan" i "Srećan put" i postavile nove sa natpisom na albanskom na prvom mestu, pa onda latinicom na srpskom, uz grb tzv. Kosova. Ranije su nelegitimni albanski gradonačelnici i odbornici koji su se ustoličili posle izbora na kojima Srbi nisu učestvovali i uz odziv od oko tri odsto, izmenjali znakove sa nazivima mesta, iako u opštinana na severu KiM živi više od 95 odsto Srba.

Inače, predsednica tzv. Kosova Vljosa Osmani koja učestvuje na Samitu Frankofonije sastala se juče sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

- Kosovo ostaje uvek posvećeno saradnji i jačanju svoje međunarodne pozicije - istakla je ona.

Grade policijsku stanicu POLICIJA tzv. Kosova potpisala je juče ugovor za izgradnju policijske stanice i objekta za potrebe Agencije za civilnu registraciju u Zubinom Potoku, prenosi Reporteri. Nakon poništenja prethodnog postupka, Uprava za javne nabavke je na ponovnom tenderu izabrala pobednički konzorcijum. Ukupna vrednost dodeljenog ugovora je 1,1 milion evra.