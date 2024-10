"ON JE OSVEDOČENI POLITIČKI GUBITNIK" Bulatović: Đilas sa svim svojim lažima i satrapima juriša na uspehe Aleksandra Vučića

NARODNI poslanik Dejan Bulatović odgovorio je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

- Reagujući na poslednje u nizu Đilasovih političkih samoubistava u vidu intervjua datom u jednom od opozicionih medija, odlučio sam ovaj put da zaobiđem da pomenem sve ono što se o njemu već zna. Neću reći da je najveći ekstraprofiter bivšeg režima, nasilnik i potpuni politički promašaj. Ono što je važno da istaknem, a da građani Srbije razumeju je sledeće. Dok je Dragan Đilas ostao zarobljen i okovan u vremenu do 2012. godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se jasno odredio ka budućnosti. Krupni lični interesi, koji su Đilasu doneli profit od 619 miliona evra dok je bio na vlasti su potpuna suprotnost od interesa predsednika Vučića, koji već punu deceniju stavlja Srbiju na prvo mesto i radi isključivo u interesu naše zemlje i našeg naroda.

Dok dokoni Đilas pretura po ormanu predsednika Vučića, pokazujući izvrsno poznavanje marki skupe garderobe (jer lopov uvek polazi od sebe i misli da su svi oko njega isti lopovi), Aleksandar Vučić bije bitke za Srbiju na sve četiri strane sveta. Kao rezultat te borbe imali smo u vrlo kratkom vremenskom periodu posetu predsednika Kine, predsednika Francuske, predsednika Izraela i kancelara Nemačke, koji su došli u Beograd sa čvrstom i nedvosmislenom podrškom za politiku predsednika Vučića. Za to vreme, Dragan Đilas gleda u leđa Aleksandru Vučiću i mašta i nervira se što nikada neće doživeti da ima podršku najmoćnijih lidera sveta.

Mogli bismo do sutra da govorimo o Vučićevim pobedama i uspesima. Srbija danas je najbolji dokaz razvoja, jačanja i činjenice da se nalazimo u petoj brzini na putu sustizanja visoko razvijenih zemalja. Za kraj, dozvoliću sebi da se poslužim Đilasovom retorikom. Jedini koji je „pregažen kao plitak potok“, jeste upravo on, Dragan Đilas. Pregažen je na ulici, u institucijama i u stranci koju sam mu dao. Pregažen je na izborima, i u narodu, od strane naroda koji ga ne želi. Džaba sve te mutne stotine miliona evra, džabe osiona propaganda, džabe laži, mediji koji rade za njega i falange plaćenika. Ružno lice politike niko više ne želi da vidi i da se vraća u Đilasovu prošlost. Hteo on da prizna poraz ili ne, Dragan Đilas je osvedočeni politički gubitnik i mesto mu je upravo tamo gde je ostao zaglavljen, u prošlosti, gde će na miru moći da bude zaboravljen - istakao je Bulatović.