RIO TINTO NIJE DOVEO VUČIĆ, VEĆ PRETHODNA VLAST Brnabić: Aleksić svoje koalicione partnere direktno optužio za mito i korupciju

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić održala je konferenciju za medije kao odgovor na obraćanje narodnog poslanika Miroslava Aleksića.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Narodni poslanik Aleksić je, uz Rio Tinto, pre svega, svojom izjavom direktno optužio svoje koalicione partnere za mito i korupciju, sa kojima je potpisao ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama i koji su bili na vlasti od 2000. do 2012. Mi Rio Tinto doveli u Srbiju nismo. Opozicija ih je dovela i izabrala, Rio Tinto smo nasledili, oni su tada bili vlast. Zbog čega su baš njih izabrali? Od generalnog direktora kompanije Rio Tinto su svi građani Republike Srbije mogli direktno da čuju na sastanku u Ljuboviji, citiram: Došli smo kada su nas pozvali 2001. godine - poručila je Brnabićeva.

Ona je takođe dodala da ni u jednom razgovoru sa kompanijom Rio Tinto nije bilo ikada reči o mitu i korupciji i da je veoma zanimljivo čuti ako poslanik Aleksić ima takva saznanja.

- Nemam nameru da branim Rio Tinto, ne zanima me da se bavim time. Zanima me da Miroslav Aleksić kaže zašto su njegovi koalicioni partneri - Demokratska stranka, G17 plus i svi njihovi sateliti koji su nastali raspadanjem tih stranaka, zašto su baš takav Rio Tinto doveli u Srbiju? Podsetiću samo građane Republike Srbije da Rio Tinto svoju ćerku firmu Rio Sava Exploration registruje u Republici Srbiji 16. maja 2001. godine u APR. Ko je bio na vlasti 2001. godine? Aleksandar Vučić? Nije. Srpska napredna stranka? Ne. Ana Brnabić? Ne. Miloš Vučević? Ne. Bili su oni koji danas imaju da kažu sve najgore o Rio Tintu, ali su ih oni lično izabrali, pozvali i doveli u Srbiju. Znači, Rio Tinto ima moć da menja zakone, utiče na izbore i to sve, kako kaže gospodin Aleksić, preko korupcije. Da uzmemo da verujemo Miroslavu Aleksiću. Je l' su zato dobili istražna prava 2004. godine? Premijer - Vojislav Koštunica, Demokratska stranka Srbije. Ministar rudarstva i energetike - Rudolf, Demokratska stranka Srbije. Ministar za zaštitu životne sredine i nauke - Aleksandar Popović, Demokratska stranka Srbije.

Podsetimo, lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić zapretio je nasiljem ukoliko suludi Predlog zakona koji je opozicija predložila, a tiče se zabrane istraživanja i iskopavanja litijuma i bora, ne bude usvojen.

On je na opozicionoj televiziji Insajder poručio da će u tom slučaju biti uličnih borbi:

- Da vam kažem, mi smo svi na istom zadatku - rekao je Aleksić misleći na opoziciju i lažne ekologe.