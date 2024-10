MINISTAR ĐORĐE MILIĆEVIĆ GOST "JUTARNJIH NOVOSTI": Srbija nije genocidna država, mi nismo genocidan već slobodarski narod (VIDEO)

MINISTAR bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom, Đorđe Milićević, bio je gost "Jutarnjih novosti" - na našem portalu. Ministar je govorio o svim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju.

Foto: Printskrin

Ministar je odgovorio na pitanje o nedavnom druženju na Četvrtom tradicionalnom druženju u Brčkom gde je izneo stav da ako izgubimo svoju istoriju izgubićemo i budućnost.

- Zaključke smo definisali znatno ranije onog trenutka kada smo pravili strategiju delovanja unutar ministarstva zajedno sa predsednikom Vlade i kada smo definisali šta je cilj koje želimo da postignemo.

Foto: Printskrin

- Kada je reč o Zavičajnom udruženju, to druženje je bilo tokom sinoćne večeri, to ne znači da smo se veselili već razgovarali. Naš cilj da razgovaramo sa našim udruženjima gde god u Srbiji živeli. Ipak je veliko zadovoljstvo kada dođete u distrikt Brčko i kada vas sačeka oko hiljadu naših sunarodnika i kada vidite jedno jedinstvo.

- Reč je o odruženju koje je obeležilo pet godina postojanja. Koje ima 300 članova. Nije čudno, ali njima je bilo, to što je ministar Vlade bio sinoć i družio se sa njima. Ja sam im rekao da ne vidim gde bio bio ministar u Vladi Srbije ako ne sa svojim narodom.

- Oni su tu da čuvaju kulturu sećanja i identitet kroz Kulturno-umetničkog društva i nošnje. Svaka nošnja nosi određenu simboliku i to nije samo pojednostavljeno gledanje igre i pesme. Ne, kroz tu igru i pesmu naši Srbi na najbolji mogući način predstavljaju naše ambasadore.

Ministar je istakao da gotovo nikada ne koristi reč dijaspora aludirajući na susret sa jednim doktorom koji mu je ispričao da taj termin ne koristi iz prostog razloga jer će korišćenjem tog termina ljude sve više udaljavati od Srbije.

O genocidu u Srebrenici

- Jesam između ostalog govorio o prošlosti i to ne slučajno u distriktu Brčko. Ja nemam problem sa tim. Mi vrlo često imamo nekako zapaljivu retoriku pa smo pre nekoliko dana imali i skandaloznu inicijativu,tačnije,to je lov na sve one koji smatraju da se u Srebrenici nije dogodio genocid.

- Ja poštujem teritorijalni itegritet i suverenitet BiH. Ni jedan zvaničnik Srbije to nije osporio, ali i poštujemo Dejtonski sporazum i imamo jasan stav da Srbija nije genocidna država, mi nismo genocidan narod već slobodarski narod koji je uvek bio u prošlosti na strani slobde, pravde i prava. Za tu slobodu smo u istoriji plaćali visoku cenu. I upravo zbog toga želimo da sačuvamo mir i stabilnost u regionu.

- Onda kada imate takvu inicijativu gde se radi protiv mira i dobrosusedskih odnosa i saradnje. Žao mi je što ne shvataju da je politika Srbije jasna kada je reč o regionalnoj saradnji. Naša vera kaže mir, tolerancija i ljubav. Ljubav Srbije je uvek bila pružena. To da li će drugi prihvatiti tu ruku ili ne ne govori o Srbiji već o drugima. Dakle, Srbija je rekla da je počinjen zločin u Srebrenici, ali ne zločin genocida. Nedavno je predsednik Aleksandar Vučić govorio o tome i rekao da je počinjen stravičan zločin.

O dvosmernoj komunikaciji sa dijasporom

Ministar se takođe osvrnuo i na dvosmernu komunikaciju koju ima sa ljudima koji su u rasejanju odnosno van svoje matice.

- Dvosmerna komunikacija znači da u svakom trenutku imate aktivan odnos sa državljanima Srbije. Mi u svkaom ternutku treba da znamo šta su izazovi i otvorena pitanja sa kojima se naši državljani u regionu suočavaju.

Ministar je govorio i tome sa kakvim problemima se naši sunarodnici suočavaju ističući da su ti problemi individulani, kolektivni, da zavise od istorije i od sisetema kojim je uređena ta država. Ministar je takođe i govorio o diskriminaciji nad srpskom narodom u rasejanju.

- Naravno, na žalost da. Samo da se osvrnemo na izjave. Šta to znači da zaustavljate ljude na prelazu sa Hrvatskom, da ih hapsite i privodite na osnovu toga što ste objavili nešto na društvenim mrežama.

O Sergeju Trifunoviću

- Ja to neću definisati kao slučaj. Ja sam i tada rekao kao i predsednik Srbije, to kako se on kasnije ponašao kada je izašao sa tog informativnog razgovora neka njemu služi na čast. Srbija je imala jasan stav prema njemu kao na našem sunarodniku.

O popisu u CG

- Jel smo imali popis u Crnoj Gori? Još uvek nemamo rezultate? Nije moj posao da se bavim unutrašnjim političkim prilikama već da govorim o pravima i statusu našeg naroda i da razgovaramo o statusu SPC. Evo, Crna Gora, završeni su izbori, kakva je poruka bila onih koji su u tom trenutku imali najveći broj glasova. Biviši predsednik CG Milo Đukanović kaže da je predsenik Vučić učestvovao direktno kada je reč o lokalnim izborima u CG. Ni jednog tretnuka predsednik Srbije nije govorio o lokalnim izborima u CG niti o lokalnim političkim prilikama. Ja bih rekao da takav narativ pokazuje odnos nekoga ko je bio bivši predsednik Crne Gore, koji je bio bivši predsednik DPS, to pokazuje stepen frustriranosti i opsednutosti Srbijom. Mislim da je bišvi predsednik CG najlepši odgovor dobio od predsedika Srbije koji je rekao da on (Vučić) i predsednik Crne Gore imaju istu opsednust prema Srbiji s tim što predsednik Srbije voli Srbiju i sve bi učinio za nju, ali i poštuje CG dok Milo Đukanović kao bivši predsednik CG mrzi Srbiju. Ne shvataju da je jaka Srbija važa i za CG. Jer što više puteva, kilometara pruge i kapitalnih projekata to je veća snaga.

Ministar se i osvrnuo na činjenicu što se u u Srbiji veoma zamera srpstvo te da onaj ko se izjašnjava kao Srbin automatski postaje nacionalista i šovinista.

- Evo ja ću da vam kažem da sam ja nacionalista i šovinista i ne mislim da je to nešto loše. To znači voleti svoj narod i svoju državu i znači biti spreman da da svoju doprinos i da radi i da čini kroz obavezu koju je preuzeo da boljitak osete svi građani.

O izjavi Bećirovića

-Bećirović je istakao da Srbija ne poštuje teritorijalni integritet BiH, a sam vam rekao da ne postoji bilo koji zvaničnik koji bi to osporio. On je osnov našao u deklearciji koja je usvojena na Svesrpskom saboru koji je održan na inicijativu Vučića i Dodika. Deklaracija je definisala ono što nam je neophodno, da definišemo interese u 21. veku. Predsednik Vučić govoreći o deklaraciji je jasno istakao, kada je govorio o ekonomiiji, da mi želimo da sarađujemo i sa našim zapadnim partnerima. Zašto, zato što će nam sutra svi tražiti plate, zato što će nam svi tražiti međunarodni status.

O KiM

- Danas se pokreću brojne inicijative da se u narodnoj skupšitni razgovara o pitanju KiM. Nikada predsednik Republike ili Vlade nije bežao od toga.

Ministar je istakao da je prethonih šest dana proveo u skupštini gde se glasalo o rebalansu budžeta i da za tih šest dana nije čuo ni jednu reč o budžetu. Nema agumentovane rasprave.

- Građani od opozicije ne očekuju samo kritiku, već kritku i predlog o rešavanju problema.

Ovom prilikom se ministar i osvrnuo na sramne izjave u skuštini da je aktuelna vlast iz 1999. kriva za bombardovanje Jugoslavije gde su pominjali i Slobodana Miloševića.

- Znate šta, kada pričaju o Aleksandru Vučiću treba da ustani, isto tako kada pričaju o Slobodanu Miloševiću. Nema Slobodana Miloševića od 2000. godine. Petog oktobra su došli na vlast i dolaskom na vlast vrlo jasno stavili do znanja šta misle o Srbima sa KiM. Podsetiću vas da je 2001. godine Aljbin Kurti pušten iz pritvora. A onda 2004. godine pogrom, pa kakva reakcija srpskih vlasti? Pa, 2006. godine Crna Gora se otcepljuje od zajedničke države,a naše državno rukovodstvo to shvata kao olakšanje. To je bila uvertira za nezavisnost tzv. Kosova. Doalazimo do 2008. godine, jednoglasno proglašnje nezavisnosti tzv. Kosova - istakao je ministar.