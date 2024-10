VUČEVIĆ O BITNIM TEMAMA: Regruti se ne spremaju za rat, a rasprave o litijumu bi bilo da opozicija nije uložila 150 amandmana

PREMIJER Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je vanredna sednica Skupštine Srbije o litijumu mogla da bude održana da, prema njegovim rečima, opozicija nije uložila 150 amandmana na čije obrazlaganje je potrošila vreme za raspravu.

Foto: Instagram

On je tokom gostovanja u emisiji "Direktno" na televiziji Juronjuz ocenio da je da je dobro što je predsednica Skupštine Ana Brnabić sednicu u redovnom zasedanju zakazala za 7. oktobar, kao i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić na tu sednicu ne treba da dođe, dok je Vlada spremna da učestvuje u raspravi ukoliko dobije poziv od predsednice parlamenta.

-Mislim da predsednik Vučić ne treba da dođe, on treba da radi svoj posao, to nije bio predlog onih koji su tražili tu raspravu. Da su oni hteli da dobiju predsednika, on bi došao kao što je svaki put dolazio, pogotovo kada se raspravljalo po pitanju KiM, ali i drugih tema, rekao je Vučević, dodajući da, prema njegovim rečima, opozicija ne želi da Vlada učestvuje u raspravi o litijumu.

S druge strane, naveo je da, ukoliko se proceni da treba da bude rasprave, on je spreman da dođe i dodao da je na predsednici Skupštine da odredi da li je Vlada pozvana da učestvuje u raspravi.

Ocenio je da treba da bude debate na temu litijuma, kao i da je "pravo mesto za to" Skupština, ali i naveo da je "u praksi upitno" da li je moguće čuti kvalitetnu raspravu zbog sastava parlamenta.

-Bolje da mi sedimo šest ili 16 dana u Skupštini, nego da se dešavaju neke loše scene. Ako negde treba da se raspravlja i da se čuje i nekada teška reč, teška polemika, nekada i da se vide scene koje i nisu drage za videti, onda je bolje da se to sve dešava u parlamentu, nego na ulicama i trgovima, smatra Vučević, ocenjujući da postoji utisak da se naročito oko teme litijuma u Skupštini "stvara posebna predstava".

Govoreći o najavljenom ponovnom uvođenju vojnog roka u Srbiji, Vučević je rekao da se budući regruti "ne spremaju za rat", niti da se Srbiji ratuje.

-Mi naše mladiće ne spremamo ni za kakve ratove i ne bih želeo da ikada jedan naš dečak ili devojčica bilo gde strada, ni jedan građanin. Niti se nama ratuje, niti se igramo s tim stvarima ali je važno da imamo ozbiljan pristup za državu i da je jačamo, rekao je Vučević.

Podsetio je da se zalagao za vraćanje vojnog roka i da je ponosan što je do toga došlo.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja