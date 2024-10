NEBOJŠA Zelenović, jedan od lidera opozicije sa kojim veliki rusofili Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić obaraju Vučića, rekao je da "treba podržati ukrajinsku državu i narod" i da "treba uvesti sankcije Rusiji"

- Mi smo imali nekoliko trenutaka kada smo propustili šanse da mnogo brže uđemo u EU. Vučić jasno kaže da to neće da uradi, on tvrdi da smo na EU putu ali neće da uradi ono što se od nas očekuje! Imali smo šansu sad kad se desila agresija Rusije na Ukrajinu, to je bio trenutak kad je pao Berlinski zid i to je bio trenutak kada bi se napravilo jasno određenje Srbije ali to Vučić nije uradio, on nam je govorio da treba da se sakrijemo pod kamen dok ova bura ne prođe. Neke teške odluke se moraju donositi, treba biti jasniji i određeniji, treba podržati ukrajinsku državu i narod, treba uvesti sankcije Rusiji! Mi smo na stanovištu da to tako jedino može i da je tako jedino moguće- rekao je on.

OPOZICIJA SE OBRUŠILA NA VUČIĆA: NE IDEMO KA EU JER VUČIĆ NIJE UVEO SANKCIJE RUSIJI!



Nebojša Zelenović - jedan od lidera opozicije sa kojim veliki rusofili Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić obaraju Vučića:



— Detektor laži (@LaziDetektor) October 3, 2024