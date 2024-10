VUČIĆ U SUBOTICI: Brza pruga Novi Sad-Subotica biće puštena u rad godinu dana pre roka (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi završne radove na staničnoj zgradi Železničke stanice u Subotici.

Obraćanje predsednika

- Mi smo danas prešli 108,1 kilometara novoizgrađene pruge, koja je završeno godinu dana pre roka. Videli ste sve završene moderne železničke stanice. I ova stanica otvorena davne 1862. godine, konačno je modernizovana. Ja imam jednu veliku primedbu, ovde moramo imati natpise i na mađarskom jeziku, kao i zašto danas nije sa nama ovde Balint Pastor. Neće vam se stanica otvoriti dok ne budu natpisi i na mađarskom, prvo na srpskom, mađarskom, a zatim na engleskom jeziku. Ponosan sam na našu Srbiju i sve što smo uradili, to niko ne može da nam oduzme - rekao je predsednik i dodao da se mora mnogo ulagati u Banat.

- Nadam se izvanrednim vestima za našu zemlju u narednih 48 sati. Saznaćemo najkasnije u subotu ujutru - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da će 24. novembra doći i Viktor Orban.

O razgovorima sa MMF

- Nije lak razgovor bio. Vrlo su strogi. Ja sam uvek tražio da MMF bude tu. Oni su 2011. napustili Srbiju, ja sam od 2014. godine da oni uvek budu tu. Šta mislite što Srbija ima najviši kreditni rejting od zemalja Zapadnog Balkana? Zato što imamo stabilne finansije. Mene je Putin pitao kako si uspeo da opstaneš, a da ljudima smanjiš plate i penzije. Samo pogledajte šta je Subotica dobila, sve je to neko morao da plati, sve to smo uspeli da obezbedimo. Naš javni dug je 46,5 posto. Razgovor sa MMF je uvek za mene od suštinskog značaja. Sada predstoje besane noći, jer će oni biti ovde 10-12 dana, pa će opet da dođu kod mene. Svi znaju kako će da potroše pare.

O razgovorima sa poljoprivrednicima

- Razumete li da mi dajemo nenormalan novac za poljoprivredu, tri puta više nego pre 10 godina. Da su to dobro targetirane mere, nisu - sve dadosmo u ratarstvo. Pričate bajke svi zajedno, ne razumete se u ono čime država raspolaže. Isto i sa prosvetarima, mi smo napravili grešku. Povećavate 12 posto, i sad treba da se pravdate. Otvorimo Pandorinu kutiju, dodaj svuda...Siguran sam da će poljoprivrednici biti zadovoljni, kao i prosvetari. Svaki problem ćete bolje da rešite razgovorom. Kažete - idemo na ulicu...Super - idi. Hoće li to da promeni politiku? Moja molba za sve, da razumeju kako se pravi budžet, kakva su fiskalna ograničenja. Nemam problem da kažem - mi smo krivi za ovo, ali - nateraćemo vas... Nijedan metar pruge nove nisu uradili. Nula kilometara. Još ih upozoravao Cvetković. Vi sada dođete kod mene i kažete "povećaj, zapalićemo ovo, ono". Neću da trpim grupe za pritisak dok sam živ. Nadam se da li će svi suštinski biti zadovoljni. Svi vi ovde znate da sam u pravu.

O izjavama hrvatskog evroposlanika Gordana Bosanca da "EU ne sme da ćuti o njegovoj represiji nad protivnicima iskopavanja litijuma", Vučić kaže:

O izjava Gvida Krozeta

Vučić je upitan da prokomentariše izjavu italijanskog ministra odbrane Gvida Krozeta koji strahuje od "kosovske krize".

- Ne vidim nikakve sukobe, iako ih Kurti provocira svaki dan. Mi moramo da snažimo, idemo napred, da čuvamo svoj narod, da se borimo za njegove interese. Svako ima pravo da misli šta želi. Nemojte da vas podsećam da sam ja do sada bio u pravu. Ja sam vam predvideo i ovo na Bliskom istoku, iako ste mi se svi smejali i govorili drama kvin. Kao što vidite najteža situacija i u Ukrajini i na Bliskom istoku. ne predviđam Srbiji ratove, vreme je da živimo u miru i nada se da nam se rat nikada neće dogoditi. Italija je zvanično postala partner za Sajam turizma, to je vest od danas, Meloni će uskoro kod nas, u naredna 3,4 meseca. Pre toga ćemo još sastanaka sa Italijom da imamo, sa kojom ćemo bilateralnu saradnju za još jedan stepenik više da podignemo. To su naši veoma dobri partneri.

O ijavama Đilasa da će "pobediti Vučića bez pomoći spolja", predsednik kaže:

- Jel na Baskrs ili na Božić? Neće me pobediti, sam ću da odem. Nadam se da neće moći da pobede oni koji su najgori ni one koje mislim da podržim i da im pomognem na predstojećim izborima. Živi bili pa videli. Do sada sam svaki put ja bio u pravu, do sada je 10:0 po tom pitanju. Verujte pobedniku na reč.

Obilazak Stanične zgrade

Predsednik je stigao vozom na stanicu u Subotici i krenuo u obilazak Stanične zgrade. Vučić je na kineskom pozdravio radnike i poželeo im srećan rad.

- Mnogo lepo izgleda, čisto i uredno. Ovo ovde, sada imate 12 stanica. Vrbas videli ste kako veličanstveno izgleda. Stvarno je neverovatno, kada se budete vodili Štadlerovim vozovima, biće kao da lebdite. Osećaj je neverovatan. Mi smo to brže uradili nego Mađari. Za dve godine će nam trebati 2.40 časova od Beograda do Budimpešte. Stvarno se ponosno osećate. Postoje mnoge stvari koje nismo mogli da sanjamo - mnoge autoputeve, ovoj brzoj pruzi... Ja sam zahvalan našim kineskim prijateljima zato što bez njih mi ne bismo ovakvu brzinu razvoja mogli da postignemo. Uz pomoć Kineza mi smo ovu prugu završili godinu dana ranije. Pruga će biti otvorena 24. novembra, godinu dana pre roka. - kazao je predsednik.