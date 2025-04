DA LI JE MIR JOŠ UVEK NA STOLU I POD ČIJIM USLOVIMA? Tramp želi dogovor, Putin želi pobedu, a Ukrajina će dobiti ono što zaslužuje

DUGO obećavan mirovni plan Donalda Trampa za Ukrajinu je u koliziji sa geopolitičkom realnošću. Uprkos pregovorima sa Kremljom i rastućem pritisku i saveznika i protivnika, Tramp tek treba da postigne dogovor koji ne liči na kapitulaciju ili koji neće potkopati njegov politički položaj.

Foto: Profimedia

Sa novom ofanzivom koja se nazire i strpljenjem koje se gubi, sada je pravo pitanje da li je mir još uvek na stolu – i ako jeste, pod čijim uslovima, piše za RT internešenel Sergej Poletajev, analitičar, publicista i koosnivač "Vatfor projekta".

POTRAGA ZA (PRIHVATLjIVIM) PRIMIRJEM

Osnovna razlika između predsednika Donalda Trampa i njegovog prethodnika Džozefa Bajdena je u tome što Tramp iskreno pokušava da pregovara o smislenom miru sa Rusijom.

Ali, Tramp je takođe svestan da mu je potrebna verzija mira koja neće izgledati kao poraz.

Rusija uporno ponavlja da se trajni mir se može postići samo pod uslovima Moskve. To u najmanju ruku znači oživljavanje Istanbulskih sporazuma uz dodatne teritorijalne ustupke. U najboljem slučaju, to uključuje sveobuhvatne zahteve Rusije za 2021. da se ponovo iscrta bezbednosna arhitektura istočne Evrope i, u stvari, preokrene nasleđe Hladnog rata.

Takođe se čini da Vladimir Putin koristi pretnju eskalacije sukoba da izvrši pritisak na Trampa. Poruka je implicitna: Zabrinuti ste da će za kolaps Ukrajine biti okrivljeni vi? Postoji jedan način da se to spreči – dogovorite se sa mnom. Zauzvrat, Tramp bi mogao da sačuva obraz, ostvari ekonomske pobede poput "Severnog toka 2" i dogovori mir tokom svog mandata.

U međuvremenu, Putin dobija ono što zaista želi: otopljenje u odnosima SAD i Rusije, ukidanje sankcija i, što je najvažnije, legitimnost ruskih akcija u Ukrajini. A ako dođe do novih sukoba, on će biti u jačoj poziciji. Uz to, mir bi zadao udarac globalistima – neprijatelju kojeg dele i Putin i Tramp.

Tramp se sada suočava sa teškim izazovom: Čak i ako želi da sklopi dogovor, kako da osigura da se on održi? Ne samo da Ukrajina i Evropa pokušavaju da sabotiraju pregovore, već se suočava sa protivljenjima u svojim redovima – Kit Kelog, Marko Rubio...

Za sada, Tramp se opredeljuje za put najmanjeg otpora – iznosi predloge za prekid vatre koje smatra poštenim i ostvarivim. Ali ove ideje ne ispunjavaju čak ni osnovne zahteve Rusije. U suštini, Tramp predlaže zamrzavanje: Ukrajina nezvanično gubi teritoriju, ne dobija nikakve bezbednosne garancije od Zapada, ali zadržava svoju vojsku, vladu i slobodu da vodi antirusku spoljnu politiku.

U ovom trenutku izgleda da su Moskva i Vašington u igri čekanja: Ko će prvi trepnuti? Ali, navodi Poletajev, taj zastoj neće trajati večno.

TRI MOGUĆA SCENARIJA

Pa, šta sledi? Ne očekuje se ništa veliko pre sredine maja. Priča se da bi američka delegacija na visokom nivou mogla da prisustvuje proslavi 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu u Moskvi – a nije Putinov stil da kvari zabavu lošim vestima.

Gledajući mimo džoker scenarija, postoje tri verodostojna puta napred:

*Posao kao i obično: Mirovni pregovori između Rusije i SAD ostaju zamrznuti, primoravajući Trampa da ostane na Bajdenovom kursu i podrži Ukrajinu. Ruska letnja ofanziva mogla bi, kao i prošle godine, da se razvija sporo i postepeno nagriza ukrajinsku odbranu.

*Priručnik za Južni Vijetnam: Tramp i Putin postižu dogovor koji će Trampu omogućiti da opere ruke od Ukrajine i prebaci krivicu na Evropu i Kijev. Primirje ne bi trajalo – počivalo bi isključivo na ličnim garancijama dvojice lidera, dok bi osnovni sukob ostajo nerešen.

*Potpuni kolaps Ukrajine: Ovo je scenario koji Putin stalno nagoveštava – Rusija zadaje odlučujući vojni udarac koji urušava ukrajinske linije fronta. Ako se to dogodi, Kijev će možda biti primoran da pregovara direktno sa Moskvom, izbacujući i SAD i Evropu.

ZAŠTO NE MIR?

Zašto sada ne verujemo u trajni mir? Zato što se niko od njih ne slaže kako bi mir uopšte trebalo da izgleda. Tramp ne može da nametne dogovor Ukrajini ili Evropi. I dok se to ne promeni, sukob će trajati.

Prekid vatre ili ne, konačni ishod će biti odlučen na bojnom polju, zaključuje Poletajev.

(rt.rs)

