POGLEDAJTE KAKO JE ĆUTA PREKINUO KONFERENCIJU ANE BRNABIĆ: Podvio rep i dobio lekciju koju će pamtiti do kraja života (VIDEO)

POSLANIK Aleksandar Jovanović Ćuta imao je još jedan sraman nastup u Skupštini Srbije, prekinuvši obraćanje predsednice parlamenta Ane Brnabić, na šta je dobio odgovor koji je zaslužio.

Foto: Printskrin

Naime, dok se Brnabićeva obraćala, Ćuta ju je prekinuo, na šta mu je predsednica Skupštine odgovorila:

- Je li mogu ja da zamolim makar za minimum dostojanstva ovog parlamenta? Ili ćete me sprečavati da pričam? Ja vama nikada nisam prišla dok ste držali konferenciju. Da li želite da napravite da to bude način na koji svi mi ovde održavamo konferencije? Da kada vi imate konferenciju neko dođe i drži neki natpis? Vi želite da to bude način rada Skupštine - pitala je Brnabićeva i dodala da neće nastaviti dok se Jovanović ne pomeri.

- Vama će biti prihvatljivo da ovo rade poslanici većine kada vi budete držali pres-konferenciju? Ja vas molim da me ostavite da govorim slobodno u skladu sa svim pravilima parlamentarizma. Vi posle toga možete da imate vaše vreme. Poštovani građani, videli ste kako oni shvataju parlamentarizam. Sve što je njima dozvoljno valjda ne sme biti dozvoljeno nikom drugom. Možete da zamislite kakav bi to skandal bio da se neko od poslanika većine pojavi na konferenciji koju oni drže. Takav je njihov odnos prema parlamentarizmu, insitucijama, Skupštini i prema svim građanima. Ali dobro i to je pokaztelj svega onog što su uradili u poslednjih šest dana, to je opstrukcija, to je način na koji se trude da ljudi ne čuju istinu. Zato što ih je beskonačno sramota od predloga zakona koji su uputili, zato što ne žele da pokažemo šta su sve napisali, kakve laži su izneli, kakve budalaštine. Najvažnije, da objasnimo građanima kakav bi uticaj imao taj predlog zakona, da se ne daj bože usvoji, kakav bi uticaj imao na privredu, državu, investicije i koliko je takav predlog zakona glup, besmislen i štetan - rekla je Ana Brnabić.